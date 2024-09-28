Хрустящие маринованные кабачки с кетчупом

Друзья, сегодня мы с вами приготовим МАРИНОВАНЫЕ КАБАЧКИ с добавлением кетчупа, моя семья их обожает. Готовятся они очень быстро и легко. Обязательно попробуйте.

Маринованные кабачки с кетчупом

750 мл кипятка

40 г соли (2 ст. л. без горки)

80 г сахара (4 ст. л. без горки)

80 мл уксуса (5 ст. л. + 1 ч. л.)

50 г кетчупа ласкового (2,5 ст. л.)

50 г кетчупа чили (2,5 ст. л.)

укроп

4 шт. лаврового листа

15 горошинок черного перца

4-5 зубчика чеснока

1 кг кабачков или цуккини

Приготовим маринованные кабачки с кетчупом.

Кабачки нужно промыть и нарезать на кружочки толщиной 1,5 см.

Разрезаем укроп пополам.

Нарезаем чеснок.

Берем две литровые банки и складываем в них ингредиенты: укроп, чеснок, лавровый лист, перец (горошком) и кабачки.

Приготовим маринад:

В кипяток добавляем сахар и соль, перемешиваем, чтобы все растворилось.

Добавляем уксус, кетчуп и перемешиваем. Маринад готов.

Заливаем кабачки горячим маринадом.

Ставим банки в пиалы, маринад может немного вытекать.

Оставляем кабачки в маринаде при комнатной температуре в два часа. Через два часа все будет готово.

Затем можно переставить кабачки в холодильник и хранить 1-2 недели.

Всем вкусным.