Головоломка на логику: сосчитайте вес животных всего за 25 секунд
Головоломки – это умственная тренировка, которая может повысить когнитивные способности. В отличие от математической задачи с четким путем ответа, головоломки часто имеют обманчивые подсказки или требуют подойти к проблеме с другой стороны.
На представленном ниже изображении есть определенные животные, напротив которых написан вес. Нужно найти вес каждого животного и решить последнее уравнение, сообщает Jagran Josh.
Задачу нужно решить через 25 секунд. Умная игра, заключающаяся в определении веса животных, является тестом на логику и творческое мышление.
Уравнения в головоломке подсказывают значения элементов, но нужно использовать свой мозг, чтобы понять, как их интерпретировать. Когда вы находитесь под давлением времени, вы должны сосредоточить свое внимание и думать быстрее.
Если вы не нашли никакого значения, ниже приведено решение:
На изображении три кролика, которые вместе весят 12 кг. Давайте возьмем вес одного кролика за X, что означает:
X+X+X = 12
3X = 12
X = 12/3
X = 4
Вес одного кролика 4 кг.
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Подходя к первому уравнению, у нас есть птица и кролик весом 5 кг. Давайте возьмем вес птицы за Y, что означает
X+Y = 5
Взяв вес кролика из вышеприведенного уравнения, мы имеем:
4+Y = 5
Y = 5-4
Y = 1
Итак, вес птицы 1 кг.
Переходя к следующему уравнению, у нас есть свинья и птица весом 99 кг. Возьмем значение свиньи по Z
Z-Y = 99
Z-1=99
Z = 99+1
Z=100
Вес свиньи 100 кг.
До последнего уравнения у нас есть свинья, птица и кролик, и мы должны найти общий вес трех животных вместе. Получив вес всех животных из вышеприведенного, мы имеем:
4+1+100 = 105
Следовательно, общий вес всех животных составляет 105 кг.
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