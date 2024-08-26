Где больше всего витамина С: какие продукты выбрать для максимальной пользы

О пользе витамина С или аскорбиновой кислоты слышали все. В организме этот витамин не вырабатывается, потому должен поступать с едой. Если его не получать в достаточном количестве развивается гиповитаминоз.

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А цього допускати не слід, тому що вітамін С важливий для синтезу колагену, бере участь у відновленні шкіри, кісток, суглобів, зв’язок, у процесі згортання крові, потрібний для еластичності і міцності судинної стінки, для імунного захисту. Добова потреба 70 -100 мг. Її не важко набрати в будь-який час року, треба тільки знати де вітамін С знаходиться в достатній кількості., ківі, Квашена капуста ягоди, цитрусові перець, квашена капуста – основні та доступні джерела вітаміну С.

Пишуть, що велика кількість аскорбінової кислоти в шипшині. І це дійсно так, але в сухому і сушеному вигляді її ніхто не їсть. Можна знайти в продажу сік шипшини, а з сушеної шипшини зварити компот. Тільки майте на увазі, що користі шипшина в компоті принесе вже набагато менше - при термічній обробці концентрація вітаміну зменшується в багато разів. Ще кажуть, що багато вітаміну С в зелені. Але проблема цього продукту в тому, що вміст вітаміну С вимірюється в сто грамах продукту, а з’їсти таку кількість петрушки не всім під силу.

Це не означає, що не треба пити відвар шипшини або їсти зелень. Просто потрібно розуміти, що це дуже гарне доповнення в наш раціон, але з невеликим вмістом аскорбінової кислоти в тій кількості, яку ми реально з’їдаємо.

Дуже важливо максимально зберегти цей вітамін у продуктах. Вітамін C водорозчинний - нестійке з’єднання, розпадається при тривалому зберіганні. Аскорбінова кислота легко окислюється. Продукти не можна зберігати в металевих місткостях, оскільки аскорбінова кислота вступає в реакцію. Вітамін C також не варто піддавати впливу світла, підвищеної вологості повітря. Сушка, нарізка, тривалий нагрівання продуктів у каструлі з відкритою кришкою, повторний розігрів страв, мідний або залізний кухонний посуд руйнують потужний антиоксидант.

Тому краще вживати різноманітні овочі і фрукти у свіжому, замороженому або квашеному вигляді, відповідно до пори року.