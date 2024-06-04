Фильм ''Девчата'' и другие популярные советские фильмы в тенях ГУЛАГа

Так, друзья — сегодня будет большой и интересный пост про советские фильмы пятидесятых годов, после которого вы посмотрите на эти ленты новыми глазами. Скажу сразу, если вы являетесь поклонником советского кино пятидесятых — то пост вам лучше не читать, так как после него вы уже не сможете воспринимать эти ленты так, как раньше. Если что — я предупреждал)

Чтобы понять, что именно произошло в советском кинематографе в пятидесятые годы — нужно обязательно изучить, что было раньше, а также сопоставить изменения в кино с теми политическими процессами, которые происходили в стране — ведь в СССР кино (как "важнейшее искусство" по заветам Ленина) строго соответствовало политика партии и правительства — никакого вольнодумства в полностью подконтрольном партии и правительству искусстве не было и быть не могло.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о "добрых советских фильмах" пятидесятых-начала шестидесятых годов.

Что было в кино до эпохи пятидесятых годов?

Для начала давайте посмотрим, что именно в советском кинематографе снимали и показывали до эпохи кинематографа 1950-х. Вы легко можете это сделать самостоятельно — например, открыв в "Википедии" список советских фильмов по годам и быстро пробежавшись по эпохе кинематографа периода ну скажем 1930-1940 годов.

Какие фильмы снимали тогда? Снималось много фильмов о революции, Ленине и всякой там "борьбе трудящихся за свои права в странах Загнивающего Запада" — для этого последнего совки даже отыскивали и экранизировали всяких маргинальных левых писателишек из европейских стран. Часто снимались фильмы исторические мотивы в духе сталинского "величия" — были сняты псевдоисторические ленты "Александр Невский", "Иван Грозный", "Минин и Пожарский" и многие другие.

Популярным мотивом стал показ "весёлой жизни народа при новой власти" — появились такие фильмы, как например "Волга-Волга", "Весёлые ребята", "Цирк" и так далее. Снимаются фильмы также и про азиатские республики СССР — о борьбе трудового народа с жадными баями и биями и торжественный приход советской власти, после чего начинается тишь да гладь да божья Марксова благодать.

Очень важный момент — жизнь трудящихся в этих фильмах показывается как бы фоном, на котором разворачиваются достижения сталинских Пятилеток, внедряются новые способы и методы производства и так далее. Но в пятидесятые годы и сами темы фильмов, и само построение сюжетов стало меняться. Что же произошло?

Как ликвидировали ГУЛАГ и "Дальстрой".

А теперь давайте немного отвлечёмся от кино и посмотрим, что же происходило в СССР в первой половине пятидесятых — ведь как я уже сказал выше, советское кино было лишь тенью советской политики. В 1953 году умирает Сталин — после чего начинается постепенное расформирование и закрытие системы сталинских концлагерей ГУЛАГа. Этому способствуют как внешние, так и внутренние события — в 1953 году происходит восстание рабочих в Берлине и восстание узников НорильЛага — после чего даже совки понимают, что дальше так продолжаться не может — и ГУЛАГ стали постепенно ликвидировать.

В эти же годы ликвидируется и преступная организация "Дальстрой" — она занималась вербовкой на принудительные работы заключенных сталинских концлагерей, которые происходили в основном в далёких северных областях РСФСР. Преступная организация "Дальстрой" была ликвидирована после развенчания культа личности Сталина и полностью прекратила свою работу в 1957 году.

Кстати, подобные организации из нацистской Германии (которые занимались ровно тем же самым — организацией принудительных работ концлагерных заключенных) были осуждены на Нюрнбергском процессе, ну а про "Дальстрой" все забыли — словно его и не было никогда. В статье о "Дальстрое" на "Википедии" ведётся изощрённая война правок — в которой совки отстаивают сталинско-нацистские методы принудительного труда — но это уже как говорится совсем другая история.

Что нужно понять по итогу? К середине-концу пятидесятых годов у СССР больше не осталось бесплатных трудовых ресурсов для тяжкого труда на севере — ГУЛАГ был ликвидирован, и сажать людей за неосторожно обронённое слово стали значительно меньше. Проще говоря — у совка стало намного меньше бесплатных рабов, и вот тут понадобились рекрутирующие и мотивирующие фильмы.

"Трудовые" фильмы пятидесятых.

Ну а теперь давайте посмотрим, что стали массово снимать в пятидесятые годы — после 1956 года, в котором был развенчал культ Сталина, был запущен процесс ликвидации ГУЛАГа и началась ликвидация "Дальстроя" — такие фильмы посыпались как из рога изобилия. Глядя на эти фильмы — отчётливо видно, в каких областях совковой экономики начались проблемы — там, откуда убрали концлагерных рабов.

Самый популярный мотив совковых фильмов второй половины пятидесятых/начала шестидесятых годов — некий молодой человек, который либо только начинает свою трудовую жизнь, либо уже попробовал себя в других сферах (но не преуспел) — вдруг уезжает работать на север, где обязательно находит своё счастье. Вся трудовая жизнь показывается и смакуется очень подробно — рабочие поют, танцуют, живут весёлым коллективом полным дружбы и любви, совершают трудовые подвиги. "Вот как надо жить, вот к чему надо стремиться" — должен был подумать среднестатистический советский молодой человек, посмотрев такой фильм.

Давайте пробежимся по некоторым лентам из этого цикла.

"В добрый час" — одна из первых ласточек "трудовой эпопеи", снятая в 1956 году. Не найдя своего счастья в Москве, два молодых брата уезжают в Сибирь, где находят своё трудовое призвание.

"Весна на заречной улице" — в типичный сталинский моногород с металлургическим комбинатом приезжает молодая учительница, где завязывает отношения с молодым сталеваром и ударником труда.

"Есть такой парень" — про милые отношения молодых людей, работающих на металлургическом заводе. Главная мысль ленты — на заводе очень хорошо, идите туда работать, бесплатных рабочих рук у нас не осталось.

"Иван бровкин на целине" — молодой солдат, только что демобилизовавшихся из советской армии, выпорхнув так сказать из заботливых рук отцов-командиров — тут же моментально в составе интернационального отряда уезжает покорять Целину. Встречают там Ивана просторные и красивые дома, улыбчивые люди и трактористы в накрахмаленных белоснежных рубашках, говорящие поставленными голосами московских дикторов. Руководят всем строгие, но заботливые начальники с усами как у Тараса Шевченко. Бывшие солдаты — на Целине хорошо!

"Девчата" — юная выпускница кулинарного училища приезжает на лесоповал на Урале, где в деревянных бараках живут добрые и улыбчивые люди и происходит много интересного — женские интриги, ощущение вечной постройки будущего, танцы под патефон. Есть даже доска почёта для лучших работников! Девушки, на лесоповале хорошо, там вас ждут женихи!

"Карьера Димы Горина" — менее известный, но очень примечательный для нашего исследования фильм, который является по сути "мужским вариантом" "Девчат". Молодого московского человека ожидает должность заведующего сберкассы, но волею случая он оказывается в районе тяжёлых северных работ, где ему предоставляется возможность проявить себя, совершить трудовые подвиги и найти женщину. Парни, на севере хорошо, там вас ждут подвиги и женщины!

Послесловие.

Таких фильмов было снято великое множество — при желании вы и сами легко отыщете ещё с десяток подобных лент. В них всех светит один мотив — ребята, мы распустили ГУЛАГ, у нас не стало рабов — пожалуйста, едьте на север и работайте там вольнонаёмными рабочими, там хорошо, но сейчас там работать некому. Просто подумайте об этом в следующий раз, когда в очередной раз будете смотреть за приключениями Тоси Кислицыной и Ильи Ковригина...