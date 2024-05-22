Эти знаки зодиака будут наиболее меланхоличны на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Козерогов, Дев, Водолеев, Рыб и Овнов. Узнайте, как звезды влияют на эти знаки зодиака.

Козерог

Козерог известен своей глубокой и интроспективной натурой, склонностью зацикливаться на эмоциях и переосмысливать ситуации, что приводит к глубокому чувству меланхолии. Козерог очень чувствителен и может легко усвоить чувство грусти и отчаяния.

Дева

Критический и аналитический характер может привести к чрезмерному анализу эмоций, что приводит к периодам глубокой грусти и меланхолии. Хотя они не всегда проявляют эти чувства внешне, Девы часто борются с интернализацией своей грусти, что приводит к меланхолическому настроению.

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Водолей

Водолеи известны своей отстраненной и отдаленной натурой, которая иногда может маскировать скрытую меланхолию. Они часто переживают волны интенсивных эмоций в сочетании с глубоким чувством идеализма, что приводит к периодам меланхолии и самоанализа.

Рыбы

Глубокая эмпатия и чувствительность могут заставить их поглощать грусть тех, кто их окружает, усиливая их собственное чувство меланхолии. Они воспринимают жизнь через призму эмоциональной глубины и могут пытаться избавиться от чувства глубокой грусти.

Овен

Энергичный и конкурентный характер часто маскирует их внутреннюю неуверенность, что заставляет их переживать моменты большой меланхолии. Овны часто борются с чувством неуверенности в себе, что способствует их размещению среди самых меланхоличных знаков зодиака.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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