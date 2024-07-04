Эти вещи вас визуально сделают стройнее: как подобрать

Все мы, женщины, знаем, что быть стройной и казаться – это разные вещи. Правильно подобранная одежда позволяет нам визуально избавляться от нескольких килограммов, подчеркивать свои преимущества, и творчески прятать то, что нам нравится немного меньше. Что бы там ни говорили мужчины, я лично считаю, что уметь подбирать гардероб под свой тип фигуры – это умение, которое должна освоить каждая женщина. Каждая! И это никакая не хитрость, а искусство демонстрировать себя миру с лучшей стороны. Сегодня я расскажу, как визуально стать стройнее с помощью правильного гардероба. Поехали!

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Сукня на запАх

Жіночна сукня такого типу була вигадана Діаною фон Фюрстенберг і одразу стала супер-популярною.

Як на мене, то сукня на запАх – це одна з найгеніальніших речей, яку взагалі створили для прекрасної половини людства. Сьогодні така сукня вже вважається класикою, тобто знаходиться поза часом і підкорює жіночі серця своєю універсальністю. В чому ж її секрет? Сукня такої моделі одразу робить нас, красунь, максимально жіночними та ніжними. Її властивості робити нас ще стрункішими пов’язані з V-подібним декольте, яке підкреслює шию і робить її трохи довшою, виразною талією та спідницею, яка приховає об’єм у стегнах. Оберіть сукню з вертикальним принтом, щоб ще візуально зменшити об’єм, гарантую гарний ефект.

Прямі брюки

По-перше, це знову ж таки класика. По-друге, фасон є повністю універсальним і зможе доповнити будь-який стиль – топ і коктейльний піджак або футболку і спортивну куртку. Слухайте уважно: брюки прямого крою зроблять вас візуально стрункішою за умови вибору оптимальної довжини. Ні в якому разі не треба брати вкорочені штани, навіть, якщо ви збираєтеся носити їх зі спортивним взуттям. Довгі прямі брюки зроблять ноги на вигляд більш стрункими. Також раджу обирати посадку на талії – в цьому випадку вам навіть не потрібно буде користуватися ремінцем, щоб виділити її і зробити пропорції тіла жіночними і правильними.

Подовжений жакет

Подовжений жакет – о, це моя любов.

Ви можете взяти так званий чоловій крій – тобто прямий, - щоб виглядати гарно за будь-яких умов. Для тих, хто полюбляє більш жіночні моделі, є звужений варіант. Він підкреслить талію і додатково виділить ваші плечі. Якщо є намір замаскувати трохи об’єму на стегнах, то саме виражені плечі допоможуть вам у цьому.

V-подібний виріз

Такий виріз візуально буде "витягувати" вашу фігуру, робити її більш легкою і чудово підкреслювати шию та декольте. Я вже згадувала про V-подібний виріз, розповідаючи вам про сукню на запАх. Але не забувайте, що з таким різновидом декольте ви можете обирати і інші речі, наприклад, повсякденні футболки або блузи. До речі, топ з таким вирізом – це маст-хев для жінок, які полюбляють прями джинси і спідниці середньої довжини (міді).

Пасок або ремінь на талії

Знову ми зупиняємося на тому, що підкреслена талія – це не лише супер-жіночно, а й практично.

Хочете стати більш стрункою візуально? Просто використайте ремінь – більш простого способу, напевно, й не існує. Окремо зазначу, що жінкам, які мають пишні форми, прекрасно підійде широкий пояс. Струнким жінкам можна використовувати і більш тонкі ремінці різних кольорів. Головне – акцентуйте увагу на фігурі і уважно комбінуйте ремінь з іншим одягом. Якщо щось не так, то треба замінити або пояс, або одяг з ним. Довіряйте своєму внутрішньому критику. Одразу можу сказати, що пояс не підходить, наприклад, до суконь на запАх і моделей, на яких сильно акцентовані груди.

Довга підвіска

Прикраси додають акцентів і саме такий акцент – довга підвіска – зробить нас візуально більш стрункими.

Звісно, треба брати до уваги стиль одягу, принт, колір, а також подію, на яку ви збираєтесь. Хоча… Вибір підвісок робить цей аксесуар фактично універсальним. На вечірку можна обрати підвіску з камінням, а якщо просто зібрались на прогулянку, то прекрасним варіантом стане підвіска стилю бохо: легка, натурального кольору.

Холодні та темні відтінки

І ще трохи хочу сказати про кольори. Вони також впливають на те, якою саме сприймають вашу фігуру оточуючі. Наприклад, холодні кольори зроблять вас стрункішою. Але благаю, використовуйте не тільки чорний або сірий, а й інші – більш цікаві кольори. До речі, відтінки також можна підбирати під сезон. Осіння пора асоціюється у багатьох з глибокою зеленою або темно-синьою гамою.

Влітку добре зчитуються пастельні холодні відтінки.

Туфлі і підбори

Завершимо взуттям.

Я думаю, що не скажу вам нічого нового, але… Якщо ви хочете виглядати стрункішою, то іншого варіанту, окрім туфель, у вас немає. Підбори можуть бути невеликими, головне, щоб не широкими. Гостроносі туфельки також зіграють вам на руку, а от квадратні будуть виглядати більш масивно і візуально зроблять ноги ще "важчими". Звісно, в такий час жінки на шпильках часто ходити не будуть, це ж просто небезпечно. Тому оптимальним варіантом особисто я для себе зробила туфлі на маленьких зручних підборах.