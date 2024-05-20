Эти стрижки идеальны для женщин в любом возрасте: советы стилистов (фото)
С наступлением лета следует подумать не только об обновлении гардероба, но и изменить свой образ. Если вы уже устали от старой прически, хотите чего-то нового и смелого, что подчеркнет вашу красоту, советуем узнать советы стилистов.
Специалисты считают, что женщинам за 40 самое время обратить внимание на короткие стрижки. Более того, в этом сезоне они на пике популярности, и не удивительно - ведь они практичны, стильны и подходят женщинам всех возрастов.
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Стилисты рекомендуют женщинам сосредоточиться на классических стрижках, которые не только подходят к разным текстурам волос, но и сохраняют вневременную элегантность. Вот несколько трендовых вариантов, которые помогут вам обновить образ:
1. Слоистый лоб: эта стрижка с длиной до плеч и мягкими слоями позволяет создавать различные укладки и подчеркивает естественную красоту волос.
2. Мягкая современная махра: этот вариант с короткими, изогнутыми кончиками и челкой выглядит стильно и элегантно. Боковой пробор делает ее еще более универсальной, ведь она подходит к любой форме лица.
3. Вьющаяся супер пикси: обладательницам вьющихся волос понравится пикси, которая позволит вашим локонам сиять по-новому.
4. Классический боб: Беспроигрышный вариант всегда в моде. Минимальные слои, обрамляющие лицо, подходят для прямых и волнистых волос.
5. Боб с короткой укладкой: эта стрижка с челкой, зачесанной набок, и короткими слоями сзади визуально придает объем и подчеркивает элегантность.
6. Многослойная стрижка для вьющихся волос: ключ к тому, чтобы кудри средней и длинной длины выглядели максимально красиво. Эта стрижка придает волосам форму и подчеркивает локоны.
7. Скульптурное сокращение: этот гладкий и утонченный образ отлично подходит для прямых волос. Тяжелая сторона на макушке придает стрижке индивидуальности и стилю.
8. Полная челка: универсальный элемент, который может дополнить любую прическу – боб, пикси, или даже средние и длинные волосы.
9. Супер пикси: эта ультракороткая стрижка – идеальный выбор для смелых и стильных женщин. Она подходит для любых текстур волос, но особенно хороша для густых и прямых.
Не бойтесь экспериментировать и искать новые образы. Короткие стрижки – это отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность и красоту.
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