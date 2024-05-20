Эти стрижки идеальны для женщин в любом возрасте: советы стилистов (фото)

С наступлением лета следует подумать не только об обновлении гардероба, но и изменить свой образ. Если вы уже устали от старой прически, хотите чего-то нового и смелого, что подчеркнет вашу красоту, советуем узнать советы стилистов.

Специалисты считают, что женщинам за 40 самое время обратить внимание на короткие стрижки. Более того, в этом сезоне они на пике популярности, и не удивительно - ведь они практичны, стильны и подходят женщинам всех возрастов.

Читайте также: Стилист показал прически, которые подойдут для женщин с любым типом лица (фото)

Стилисты рекомендуют женщинам сосредоточиться на классических стрижках, которые не только подходят к разным текстурам волос, но и сохраняют вневременную элегантность. Вот несколько трендовых вариантов, которые помогут вам обновить образ:

1. Слоистый лоб: эта стрижка с длиной до плеч и мягкими слоями позволяет создавать различные укладки и подчеркивает естественную красоту волос.

Модные прически для женщин. Источник: ДОННА МИНС / @SALONDM3 Модные прически для женщин. Источник: ДОННА МИНС / @SALONDM3

2. Мягкая современная махра: этот вариант с короткими, изогнутыми кончиками и челкой выглядит стильно и элегантно. Боковой пробор делает ее еще более универсальной, ведь она подходит к любой форме лица.

Модные прически для женщин за 40. Источник: ДОННА МИНС / @SALONDM3 Модные прически для женщин за 40. Источник: ДОННА МИНС / @SALONDM3

3. Вьющаяся супер пикси: обладательницам вьющихся волос понравится пикси, которая позволит вашим локонам сиять по-новому.

Модные прически для женщин за 40. Источник: @MSBERRYBACON Модные прически для женщин за 40. Источник: @MSBERRYBACON

4. Классический боб: Беспроигрышный вариант всегда в моде. Минимальные слои, обрамляющие лицо, подходят для прямых и волнистых волос.

Модные прически для женщин за 40. Источник: @SALONDM3 Модные прически для женщин за 40. Источник: @SALONDM3

5. Боб с короткой укладкой: эта стрижка с челкой, зачесанной набок, и короткими слоями сзади визуально придает объем и подчеркивает элегантность.

Модные прически для женщин за 40. Источник: @SALONDM3 Модные прически для женщин за 40. Источник: @SALONDM3

6. Многослойная стрижка для вьющихся волос: ключ к тому, чтобы кудри средней и длинной длины выглядели максимально красиво. Эта стрижка придает волосам форму и подчеркивает локоны.

Модные прически для женщин за 40. Источник: @MSBERRYBACON Модные прически для женщин за 40. Источник: @MSBERRYBACON

7. Скульптурное сокращение: этот гладкий и утонченный образ отлично подходит для прямых волос. Тяжелая сторона на макушке придает стрижке индивидуальности и стилю.

Модные прически для женщин за 40. Источник: @THERESESNOW_HAIRCOLOR Модные прически для женщин за 40. Источник: @THERESESNOW_HAIRCOLOR

8. Полная челка: универсальный элемент, который может дополнить любую прическу – боб, пикси, или даже средние и длинные волосы.

Модные прически для женщин за 40. Источник: @THERESESNOW_HAIRCOLOR Модные прически для женщин за 40. Источник: @THERESESNOW_HAIRCOLOR

9. Супер пикси: эта ультракороткая стрижка – идеальный выбор для смелых и стильных женщин. Она подходит для любых текстур волос, но особенно хороша для густых и прямых.

Модные прически для женщин за 40. Источник: @THERESESNOW_HAIRCOLOR Модные прически для женщин за 40. Источник: @THERESESNOW_HAIRCOLOR

Не бойтесь экспериментировать и искать новые образы. Короткие стрижки – это отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность и красоту.

Ранее стилисты назвали три лучшие прически для "зрелых красавиц".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!