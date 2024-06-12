Если ваш мужчина Лев, не пытайтесь сделать из него котенка

Женщина должна смягчать мужчину, а не ослаблять его – эту фразу впервые сказал Зигмунд Фрейд.⠀

Мужчина должен быть борцом. Он должен быть сильным чтобы принести домой мамонта и защитить семью. Для этого у него есть мужская психология.

Женщина, стараясь сделать мужчину предсказуемым и послушным, ослабляет его. Делая его "милым котиком", беспомощным и зависимым, которого в последствии можно бросить и поменять.⠀И я с ним абсолютно согласна. Нас, женщин, привлекают "мужчины-войны", мужчины которые способны защитить и прокормить свою семью. Мужчины добытчики. Но женщины умеют вносить свою лепту из-за разных страхов и желания доминировать.

Но в природе есть своя иерархия взаимодействия и распределение ролей. Поэтому если вы встретили Льва, не пытайтесь сделать из него котёнка, вам же хуже будет