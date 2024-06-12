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Если ваш мужчина Лев, не пытайтесь сделать из него котенка

Екатерина Шереметьева

Если ваш мужчина Лев, не пытайтесь сделать из него котенка
Если ваш мужчина Лев, не пытайтесь сделать из него котенка

Женщина должна смягчать мужчину, а не ослаблять его – эту фразу впервые сказал Зигмунд Фрейд.⠀

Мужчина должен быть борцом. Он должен быть сильным чтобы принести домой мамонта и защитить семью. Для этого у него есть мужская психология.

Женщина, стараясь сделать мужчину предсказуемым и послушным, ослабляет его. Делая его "милым котиком", беспомощным и зависимым, которого в последствии можно бросить и поменять.⠀И я с ним абсолютно согласна. Нас, женщин, привлекают "мужчины-войны", мужчины которые способны защитить и прокормить свою семью. Мужчины добытчики. Но женщины умеют вносить свою лепту из-за разных страхов и желания доминировать.

Но в природе есть своя иерархия взаимодействия и распределение ролей. Поэтому если вы встретили Льва, не пытайтесь сделать из него котёнка, вам же хуже будет

Источник:facebook.com

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