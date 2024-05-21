Если нет времени крутить роллы, приготовьте суши бургер
СУШИ БУРГЕР
Если у вас нет времени или желания крутить роллы – этот рецепт для вас.
Такие суши очень удобно есть, и они смотрятся довольно эффектно и аппетитно.
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Інгредієнти:
• Рис для суші — 100 г;
• Вода — 200 мл (для варки правильного рису);
• Олія — 20 г;
• Оцет рисовий — 15 мл;
• Соус унагі — 20 г + 20 г;
• Лист норі — 2 шт;
• Яйце — 1 шт;
• Огірок — ½ шт;
• Перець чилі зелений — ⅓ шт;
• Авокадо — ½ шт;
• Цибуля зелена — 5 г;
• Лосось слабосолоний — 70 г;
• Майонез — 30 г;
• Гострий соус — 5 г;
• Соєвий соус — 30 г.
Приготування:
1. Відварити рис з олією, по готовності додати соус унагі та рисовий оцет (20 г).
2. За допомогою харчової плівки сформувати "булочку" з листа норі та рису, так, як показано на відео.
3. Порізати всі овочі, посмажити яйце.
4. Складаємо перший бургер: соус унагі, яйце, авокадо, цибуля.
5. Другий бургер по тій же схемі: гострий соус, риба, авокадо, перець.
Подавати з соєвим соусом.
Перед цією смакотою не встоїть ніхто!