Если нет времени крутить роллы, приготовьте суши бургер

СУШИ БУРГЕР

Если у вас нет времени или желания крутить роллы – этот рецепт для вас.

Такие суши очень удобно есть, и они смотрятся довольно эффектно и аппетитно.

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Інгредієнти:

• Рис для суші — 100 г;

• Вода — 200 мл (для варки правильного рису);

• Олія — 20 г;

• Оцет рисовий — 15 мл;

• Соус унагі — 20 г + 20 г;

• Лист норі — 2 шт;

• Яйце — 1 шт;

• Огірок — ½ шт;

• Перець чилі зелений — ⅓ шт;

• Авокадо — ½ шт;

• Цибуля зелена — 5 г;

• Лосось слабосолоний — 70 г;

• Майонез — 30 г;

• Гострий соус — 5 г;

• Соєвий соус — 30 г.

Приготування:

1. Відварити рис з олією, по готовності додати соус унагі та рисовий оцет (20 г).

2. За допомогою харчової плівки сформувати "булочку" з листа норі та рису, так, як показано на відео.

3. Порізати всі овочі, посмажити яйце.

4. Складаємо перший бургер: соус унагі, яйце, авокадо, цибуля.

5. Другий бургер по тій же схемі: гострий соус, риба, авокадо, перець.

Подавати з соєвим соусом.

Перед цією смакотою не встоїть ніхто!