Если конец света необратим: кто будет последним живым существом на Земле

Жизнь на Земле существует уже не менее 3,7 миллиарда лет, эволюционируя к "бесконечным формам, красивым и удивительным", как говорил Чарльз Дарвин.

Однако когда-нибудь это может закончиться. И последним животным, вероятно, будет не таракан, не скорпион, и тем более не Homo sapiens. Это будет скромная тихоходка, пишет IFLScience.

Почему не тараканы?

Тараканы, как и многие другие насекомые, действительно очень выносливы. Они могут выдерживать высокий уровень радиации, выживать без пищи и воды в течение длительного времени, а также устойчивы ко многим инсектицидам. Однако они не так устойчивы, как тихоходки.

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Тихоходки: крохотные, но невероятно выносливые

Тихоходка или водяной медведь. Источник: Shutterstock.com Тихоходка или водяной медведь. Источник: Shutterstock.com

Тихоходки – это микроскопические животные, которые известны своей невероятной стойкостью. Чтобы выжить в экстремальных условиях, они впадают в состояние глубокой спячки, которое называется криптобиозом. В этом состоянии они теряют до 95% воды из своих тел и сворачиваются в обезвоженный клубок.

Благодаря этому они могут выдерживать сверхнизкие температуры до -272,95°C и высокие температуры до 150°C. Они способны перенести экстремальное давление, мощную радиацию, вакуум космоса.

Какие угрозы могут уничтожить жизнь на Земле?

Кроме смерти Солнца, которое произойдет через 5 миллиардов лет, существует множество других угроз, которые могут привести к вымиранию всего живого на Земле:

Ядерная война: радиоактивные осадки и ядерная зима могут сделать планету непригодной для жизни.

Астрономические события: вспышка гамма-излучения, удар большого астероида или взрыв сверхновой звезды могут стерилизовать Землю.

Почему тихоходки, вероятно, выживут?

Исследования показывают, что тихоходки могут испытать все эти угрозы. Даже если ядерная война или взрыв сверхновой звезды уничтожат большинство жизни на Земле, тихоходки, вероятно, смогут пережить эти события в криптобиозном состоянии. После того как условия на Земле снова пригодятся для жизни, они смогут выйти из своего спящего состояния и начать новую эволюционную линию.

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