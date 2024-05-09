Эксперты не советуют мыть клубнику перед употреблением в водопроводной воде, и вот почему

Клубника является ценным источником витаминов и минералов. Однако ранние ягоды часто выращивают с использованием нитратов. Поэтому перед употреблением ее важно правильно помыть, ведь на ней могут находиться вредные микроорганизмы, грязь и пестициды.

Промывание клубники только водой не является достаточной мерой, говорят специалисты santeplusmag. Они предлагают несколько способов, как правильно помыть клубнику и отмечают, что водопроводная вода – не вариант для этого, поскольку она не смоет вредные вещества с поверхности ягод, а струя воды из крана повредит только клубнику.

1. С уксусом:

Смешайте в миске 3 стакана холодной воды и стакан яблочного или белого уксуса. Окуните клубнику в раствор на 20 минут. Промойте клубнику холодной водой и тщательно просушите.

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2. С пищевой содой:

Смешайте ложку пищевой соды с 4 стаканами воды. Замочите клубнику в растворе на 5 минут. Промойте клубнику холодной водой и тщательно просушите.

3. С подсоленной водой:

Добавьте несколько столовых ложек соли в миску с холодной водой. Замочите клубнику в растворе на несколько минут. Промойте клубнику холодной водой и тщательно просушите.

Специалисты советуют мыть клубнику непосредственно перед употреблением. Не мойте клубнику заранее, ведь это может привести к ее размягчению и потере вкуса. Используйте для мытья клубники холодную воду, а не горячую. Не трите клубнику слишком сильно, чтобы не повредить ее. Затем осторожно просушите клубнику бумажным полотенцем.

Ранее эксперты дали советы, как снизить количество нитратов в ранних овощах и ягодах.

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