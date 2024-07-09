Эксперты назвали самые плохие ошибки, из-за которых погибают комнатные растения

Комнатные растения – отличный способ сделать дом более привлекательным. Однако существует несколько распространенных ошибок, которые могут привести к гибели растения.

Одной из таких ошибок эксперты называют избыточный полив. Об этом сообщает Express.co.uk.

Переувлажнение, особенно зимой, является одной из самых больших причин гибели растения. Как правило, для обычных растений компост нужно поддерживать влажным, но не мокрым.

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Важно понимать, что специальные растения, такие как орхидеи, суккуленты и кактусы, потребуют совсем других условий. Обязательно проверьте информацию о растении, чтобы правильно за ним ухаживать.

Также рекомендуется избегать полива растений по одинаковому графику, поскольку все они имеют разные потребности. Хороший тест – засунуть палец в грунт.

Если земля высохла, полейте. Если нет – проверьте снова через несколько дней. Это также поможет понять, как часто какое растение нужно поливать.

Предлагаем узнать, какие комнатные растения могут повредить жителям дома, где они растут.

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