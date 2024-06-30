Экотуризм по-украински. Лучшие локации для установки палатки этим летом
Бюджетный отдых в Украине может быть удивительным, вдохновенным и терапевтическим, если вы попробуете эти красочные экозоны. "Зеленый" туризм приобретает все большую популярность по нескольким причинам:
- эко отдых может быть намного дешевле организованных туров;
- вы мало зависите от кого–то и сохраняете свободу действий;
- побыть в тишине и покое сейчас – "на вес золота";
- экотуризм дарит веские знания и учит общаться и мирно жить с природой.
Суть и виды экотуризма
Важно, чтобы вы правильно представляли экотуризм и выбрали именно тот вид, который вам сейчас подходит. Выбор также будет зависеть или вы собираетесь в отпуск семьей, или романтической парой, или мечтаете побыть в одиночестве.
Целью зеленого туризма, кроме отдыха :
- изучение природы своей страны;
- приобретение навыков, необходимых человеку для выживания;
- ознакомление с правилами гармоничного сосуществования с природой и шагов к его сохранению.
Виды "зеленого" туризма:
- активный отдых с включением пеших маршрутов среди живописной природы (горы, леса, реки);
- стационарный отдых в палатке у водоема или в горах;
- проживание в комфортабельном коттедже за городом или на любой природной локации.
Во время экотуризма вашей задачей будет уменьшить до минимума влияние на окружающую среду и даже улучшить состояние природы, посреди которой проходит ваш отдых (собрать мусор, отказаться от вредной бытовой химии, одноразового пластика или посадить дерево и т.п.).
Самые популярные направления для экотуризма в Украине
В Украине много природных живописных сокровищ. К сожалению, вторжение России закрыло доступ к южной и восточной части нашей страны, и центральная и особенно западная части имеют много пространства для "зеленого" туризма.
Экономики Полесья
Заповедные зоны Украины велики и богаты. Многие из природных парков можно найти, отправившись в путешествие по Волынскому Полесью. В этом направлении можно найти много организованных туров, или спланировать свой визит самостоятельно и включить интересующие больше всего локации.
1. Шатский национальный природный парк – огромная живописная природная территория, расположенная на 48 977 гектарах земли. Исследовать эту вдохновляющую территорию можно с разных сторон:
- веломандры позволят осмотреть тропы, добраться до природных достопримечательностей, смотровых площадок и близко познакомиться с растительным и животным миром;
- сплавы по рекам открывают новый угол зрения на природные сокровища и добавляют интересных и впечатляющих приключений в ваши воспоминания отдыха;
- фотопутешествия и плавания концентрируют на отдыхе среди природы и раскрывают ценность сохранения окружающей среды;
- пешие походы позволят вдохновиться свежим воздухом, прокачать свою выносливость и навыки, научат ценить моменты своей жизни.
2. Междуреченский региональный ландшафтный парк.
Располагаясь вблизи Чернигова, локация дает возможность тратить минимум времени на дорогу и максимум на отдых. Площадь, которую занимает парковая зона между Днепром и Десной – 100 000 гектаров. Есть где разгуляться и увидеть сразу две мощные водные артерии Украины. Уникальная растительность подарит возможность интересно насладиться отдыхом и получить много новых знаний по естествознанию. Путешествуя по парку можно встретить редких животных: серого журавля, рысь и лося.
3. Мезинский национальный природный парк.
Еще одна локация Черниговщины, где "зеленый" туризм раскрывает свои возможности. Вид на Десну ошеломляет и вдохновляет заполнить свои социальные сети невероятными видами. На территории парка есть комфортабельные гостевые домики и места для кемпинга. Если вы недостаточно экипированы можно взять в аренду снаряжение на месте.
Закарпатское направление
Живописная природа Закарпатья известна далеко за пределами Украины. Горы, реки, водопады, высотные смотровые площадки, колоритные усадьбы и поселки, большой выбор национальных музеев убирает горизонт для наполнения отдыха. Вкусно погулять, выспаться на свежем воздухе, оздоровиться и развлечься – на Закарпатье возможно что угодно.
Локации обязательны для посещения:
- водопад Шипот;
- озеро Синевир;
- озеро Неистовое;
- поселок Шешоры.
Полтавское направление
Клецки – это не единственное, чем может заинтересовать Полтава. Поселки вокруг города обладают магической красотой. Реки Ворсклы, Хорола, Сулы и Псели радостно принимают воспитанных туристов на своих берегах. Отдыхая рядом с поселком Опишня, вы поймете, что это отличная альтернатива морскому отдыху.
Куда еще заехать:
- Диканька. Один из самых известных поселков Украины. Рай для экотуристов и охотников на культурное наследие;
- Большая Багачка. Экологически чистая зона возле поселка станет отличным плацдармом для аутентичного отдыха. Остановившись на берегу реки Псел, у вас будет возможность прогуливаться по лесу в поисках ягод и грибов.
Одесское направление
Так и тянет к морю. Но возле Одессы есть отличная локация, которую в народе прозвали "украинская Венеция". Отдых в поселке Вилково познакомит с водными дорогами, подарит интересный опыт передвижения на лодках и позволит исследовать Дунайский биосферный заповедник.
Добавьте в отдых:
- Нижнеднестровский национальный природный парк;
- Тилигульский региональный ландшафтный парк;
- ботанический сад Одесского Национального университета имени Мечникова.
Экотуризм в Украине – один из лучших видов терапии для поддержки моральных и физических сил для дальнейшей борьбы с врагом.