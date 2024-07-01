Древний город под водой: ученые нашли 'японскую Атлантиду' с пирамидами и иероглифами (фото)

Затерянный город, часто называемый японской Атлантидой, был обнаружен еще в 1986 году. Местный дайвер, исследуя южные острова Рюкю в поисках акул, наткнулся на загадочную пирамиду с древними иероглифами на стенах, спрятанную на глубине около 25 метров под водой, сообщает Daily Star.

Этот подводный памятник получил название Йонагуни, и в течение следующих десятилетий ученые активно исследовали его. Первооткрыватель утверждал, что город состоит из идеально вырезанной лестницы с прямыми краями.

На основе предварительных данных, подводный город имеет возраст около 10 тысяч лет, но его происхождение остается загадочным. Существует три основных гипотезы по поводу возникновения японской Атлантиды.

Первая теория утверждает, что этот город был создан руками человека. Приблизительно 12 тысяч лет до нашей эры его могли построить доисторические японские народы Дземон. Некоторые исследователи указывают на наличие древних иероглифов на стенах города, что свидетельствует о его человеческом происхождении.

Древний город под водой: ученые нашли ''японскую Атлантиду'' с пирамидами и иероглифами (фото). Источник: Daily Star Древний город под водой: ученые нашли ''японскую Атлантиду'' с пирамидами и иероглифами (фото). Источник: Daily Star

Древний город под водой: ученые нашли ''японскую Атлантиду'' с пирамидами и иероглифами (фото). Источник: Daily Star Древний город под водой: ученые нашли ''японскую Атлантиду'' с пирамидами и иероглифами (фото). Источник: Daily Star

Эту теорию поддерживает морской геолог из Университета Рюкю Масааки Кимура, который исследовал город более 20 лет. Он отмечает, что на этом месте также обнаружены небольшие стоянки, гончарные изделия, ячейки и каменные орудия.

Вторая теория предполагает, что подводный город у берегов Японии является результатом деятельности инопланетян. Эту версию поддерживают приверженцы теорий заговора.

Третья теория утверждает, что Ионагуни является естественным образованием. Доктор Роберт Шох считает, что уровни ступени, которые заметили дайверы, являются результатом эрозии. По его мнению, ни одна часть памятника не была построена из отдельных каменных блоков, поэтому, вероятно, является произведением природы.

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