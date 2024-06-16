Должен ли водитель красного авто пропустить велосипедиста в такой ситуации: задача на знание ПДД (видео)
Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время пересечения перекрестков. В частности, так происходит из-за игнорирования преимущества движения.
Кто имеет преимущество в движении в такой ситуации, водитель красного автомобиля или велосипедист? Об этом рассказали auto_pdr.ua.
В примере приведен перекресток, перед которым стоят автомобиль и велосипедист. Водитель авто планирует выполнить поворот направо.
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На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, проходящим проезжую часть, на которую он возвращает. Также водитель должен дать дорогу велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении.
Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.
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