Для поездок вне города: 10 лучших подержанных кроссоверов в соотношении цена-качество

Когда живешь вне города, часто приходится ездить за покупками или по делам по дорогам, которые не в лучшем состоянии. Для таких путей лучшим авто станет кроссовер – автомобиль повышенной проходимости.

Покупка подержанного кроссовера может быть отличным способом получить хороший автомобиль по приемлемой цене. Рынок б/у авто предлагает широкий выбор кроссоверов на любой вкус и бюджет.

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Предлагаем 10 лучших кроссоверов с пробегом в Украине, которые предлагают наилучшее соотношение цены и качества:

1. Mazda CX-5: Этот японский кроссовер известен своим динамичным дизайном, комфортным салоном и надежными двигателями.

2. Skoda Karoq: Просторный и практичный чешский кроссовер, который предлагает широкий спектр функций по доступной цене.

3. Seat Ateca: Стильный и спортивный испанский кроссовер, который предлагает увлекательное вождение и широкий спектр функций.

4. Volvo XC40: Премиальный шведский кроссовер, предлагающий высокий уровень безопасности, комфорта и роскоши.

5. BMW X1: Компактный и динамичный немецкий кроссовер, который предлагает увлекательное вождение и престижный имидж.

6. Volkswagen Tiguan: Надежный и универсальный немецкий кроссовер, предлагающий широкий спектр функций и просторный салон.

7. Peugeot 3008: Стильный и инновационный французский кроссовер, предлагающий широкий спектр функций и комфортную езду.

8. Hyundai Tucson: Практический и надежный корейский кроссовер, предлагающий широкий спектр функций и доступную цену.

9. Kia Sportage: Стильный и динамичный корейский кроссовер, предлагающий широкий спектр функций и гарантию 7 лет.

10. Nissan Qashqai: Надежный и универсальный японский кроссовер, предлагающий широкий спектр функций и доступную цену.

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