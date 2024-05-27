Десерт с клубникой и овсяными хлопьями. Рецепт
Квадратики с клубникой
Ингредиенты:
• овсяные хлопья – 250 г
• какао – 50 г
• банан – 1 шт.
• орехи
• изюм
• клубника
Как приготовить?
Обжарьте овсяные хлопья на сухой сковороде.
Затем взбейте в блендере поджаренные хлопья, какао-порошок, орехи, изюм и очищенный банан до получения однородной консистенции.
Готовую смесь выложите на бумагу для выпечки в форме прямоугольника. Присыпьте десерт какао, порежьте на квадратные куски и отправьте на час в холодильник.
Готовый десерт украсьте свежей клубникой.
Приятного аппетита.