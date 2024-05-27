Десерт с клубникой и овсяными хлопьями. Рецепт

Квадратики с клубникой

Ингредиенты:

• овсяные хлопья – 250 г

• какао – 50 г

• банан – 1 шт.

• орехи

• изюм

• клубника

Как приготовить?

Обжарьте овсяные хлопья на сухой сковороде.

Затем взбейте в блендере поджаренные хлопья, какао-порошок, орехи, изюм и очищенный банан до получения однородной консистенции.

Готовую смесь выложите на бумагу для выпечки в форме прямоугольника. Присыпьте десерт какао, порежьте на квадратные куски и отправьте на час в холодильник.

Готовый десерт украсьте свежей клубникой.

Приятного аппетита.