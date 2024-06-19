Действенный ритуал на летнее солнцестояние: желание обязательно сбудется

В 2024 году летнее солнцестояние наступит 20 июня, в четверг. Самый длинный день в году – это энергетически сильная дата, символизирующая торжество лета и победу света.

Предки считали солнцестояние особым днем, когда с помощью особых ритуалов можно исполнить желание или привлечь любовь. UAportal собрал самые действенные варианты.

В этот день одинокие девушки сплести венок из полевых цветов и спустить на воду. Чей венок дальше всех всплывет и не утонет, у той девушки судьба будет счастливой.

Читайте также: Толкование сновидений: что означает плач во сне

Также в этот день можно загадать желание, а чтобы оно свершилось, выполнить простой ритуал. Оденьтесь в светлые вещи и возьмите в правую руку зажженную свечу.

С этой свечой обойдите каждую комнату поочередно, начиная с входной двери. Затем пройдите по дому против часовой стрелки, произнося сокровенные желания.

Раньше мы рассказывали, какие 5 вещей притягивают ссоры в дом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !