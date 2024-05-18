Чтобы одежда служила дольше: какие вещи нельзя стирать в машинке

Стиральные машины стали революционным изобретением, значительно облегчившим повседневную жизнь. Они позволяют нам сохранять чистоту и ухаживать за личной гигиеной без усилий. Однако чтобы ваша техника работала эффективно и долго, важно понимать ее характеристики и правила эксплуатации.

Специалисты в сфере обслуживания стиральных машин, на основе глубокого исследования, составили список из трех категорий предметов, которые категорически не рекомендуется стирать в бытовых условиях. Команда UAportal собрала для вас эту важную информацию.

Стирка ковриков для ванной комнаты, декоративных подушек или теплых пледов может привести к неприятностям. Эти предметы могут поглотить столько воды, что станут слишком тяжелыми для стиральной машины. При центрифугировании большой вес может вызвать поломку, поскольку машина не рассчитана на такую нагрузку.

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Стирать детские носки и прочие маленькие вещи в стиральной машине не рекомендуется. Эксперты предупреждают, что столь малые предметы могут застрять в сливном шланге или между барабаном и корпусом машины. Чтобы вытащить их, возможно, придется разобрать стиральную машину.

Что касается обуви, такой как кроссовки или кеды, ее также не следует стирать в машинке. Даже если у вашей модели есть специальный режим для обуви, постоянные удары во время стирки могут привести к быстрому износу подшипников, а их замена обойдется дорого. Поэтому лучше предпочесть ручную стирку или профессиональную химчистку для вашей обуви.

Напомним, ранее мы рассказывали о трех лайфхаках для эффективной стирки.

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