Что ожидает человечество в случае остановки Земли: ученые дали поразительный прогноз

Земля вращается вокруг своей оси с колоссальной скоростью – примерно 1600 километров в час на экваторе. Если бы это движение внезапно остановилось хотя бы на секунду, последствия стали катастрофическими для планеты и всего живого на ней.

По данным Wion, остановка вращения хотя бы на мгновение привела бы к массовым разрушениям. Все, что не крепко закреплено на поверхности, получило бы резкий толчок к востоку с сокрушительной силой. Здания рухнули бы, а миллионы объектов, от транспорта до людей, подверглись бы неконтролируемому инерционному движению.

Не менее драматичны были бы изменения в мировом океане. Сегодня благодаря вращению Земли формируется экваториальный выступ, заставляющий воду концентрироваться у экватора. Если же планета остановится, эта центробежная сила исчезнет и массы воды переместятся к полюсам. Это повлечет затопление одних территорий и, наоборот, обнажение других, радикально меняя береговые линии.

Остановка вращения коренным образом нарушит климатические процессы. Исчезнет привычный цикл дня и ночи: одна часть планеты погрузится в постоянную тьму, другая будет непрерывно освещена Солнцем. Это вызовет экстремальные колебания температур и сделает условия обитания непригодными для большинства видов.

К этому прибавятся и геологические потрясения: перераспределение воды и массивов суши создаст тектоническое напряжение, провоцируя мощные землетрясения и извержения вулканов. Еще одной опасностью станет разрушение магнитного поля, возникающее благодаря динамо-эффекту вследствие вращения. Без него планета остается беззащитной перед солнечной радиацией, что существенно повысит уровень облучения на поверхности.

В долгосрочной перспективе человечеству пришлось бы искать способы выживания в условиях радикально измененного климата, нарушенных экосистем и постоянной угрозы космического излучения.

