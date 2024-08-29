Что класть рядом с картошкой в погребе, чтобы она не прорастала: секретный способ

Есть один секретный метод, который поможет предотвратить прорастание картофеля в погребе. Эксперты утверждают, что для этого стоит разместить рядом с картофелем некоторые продукты.

Пользователь TikTok под ником @lifetips669 поделился своими советами по хранению картофеля. В своем видео он рекомендует хранить картофель вместе с яблоками, ведь эти два продукта помогают продлить срок их хранения. Об этом пишет ТСН.

Однако за этим простым трюком стоит научное объяснение.

Как объясняют эксперты на сайте Tasting Table, яблоки во время хранения выделяют этилен - природный газ, который замедляет созревание картофеля, тем самым предотвращая его прорастание в погребе.

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Также специалисты на этом портале рекомендуют избегать хранения картофеля в слишком теплых условиях. Лучше всего выбрать для этого сухое, прохладное и темное место.

Эксперты советуют не хранить картофель в холодильнике, поскольку низкая температура может превратить крахмал в сахар, что во время приготовления может привести к образованию канцерогенов.

Также стоит быть осмотрительными, если храните картофель вместе с яблоками и в погребе есть другие овощи или фрукты. Этилен, выделяемый яблоками, может ускорить созревание брокколи, лука, персиков и дынь, что приведет к их быстрой порче.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда стоит копать картошку в 2024 году по лунному календарю.

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