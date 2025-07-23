Членистоногие астронавты: зачем NASA 50 лет назад запустило пауков в космос и что из этого вышло

В 1973 году две самки пауков-крестовиков по имени Арабелла и Анита вошли в историю как первые пауки, создавшие паутину в условиях микрогравитации на борту орбитальной станции Skylab. Идея этого опыта принадлежала 17-летней школьнице из Массачусетса – Джудит Майлз, предложившей эксперимент в рамках ученической инициативы NASA.

"Отсутствие гравитации на Skylab станет необычным, но важным стимулом для изменения поведения пауков", – отметили в космическом агентстве. Сначала пауки столкнулись с трудом: Арабелла смогла сплести лишь простую, несовершенную конструкцию, пишет сайт nlsp.

Однако уже на следующий день ей удалось создать полноценную паутину, а затем к опыту присоединилась и Анита. Хотя паутина, сплетенная в условиях невесомости, оказалась тоньше, она все равно была правильно сформирована.

Этот эксперимент имел значение не только как биологическая новинка – он открыл возможности для изучения того, как микрогравитация влияет на нервную систему организмов, в том числе человека. Форма паутины тесно связана с координацией движений паука, контролируемой его центральной нервной системой.

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К сожалению, обе самки погибли в результате обезвоживания, однако их участие в научном эксперименте стало важным вкладом в изучение жизни в космосе.

Подобные исследования продолжаются и сегодня. В частности, недавно на борту Международной космической станции изучалось поведение пауков вида Trichonephila clavipes. Ученые выяснили, что в невесомости паутина становится более симметричной – ее центр ближе к геометрической середине.

На Земле пауки создают асимметричную паутину, чтобы быстро спускаться в добычу. В космосе же, где сила тяготения отсутствует, такая потребность исчезает, и структура меняется.

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