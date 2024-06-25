Четырехбалльная магнитная буря не планирует завершаться: как защититься от геошторма
Во вторник, 25 июня, на Земле идет геомагнитный шторм силой в четыре балла. Такие магнитные бури небезопасны для метеопатов и людей с хроническими заболеваниями.
По данным сервиса наблюдения за солнечными вспышками Meteoagent, геомагнитные возмущения на Земле должны прекратиться в среду, однако график может изменяться.
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Воздействие магнитных бурь на человека может быть разным, и зависит от многих факторов, таких как:
- Индивидуальная чувствительность: некоторые люди более метеозависимы, чем другие.
- Состояние здоровья: люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, головные боли или мигрени, могут ощущать обострение симптомов.
- Возраст: пожилые люди и дети чаще испытывают влияние магнитных бурь.
Важно отметить, что не все люди испытывают влияние магнитных бурь. Некоторые люди могут не испытывать никаких симптомов. Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь следует:
- Соблюдать здоровый образ жизни: это включает здоровое питание, достаточный сон и регулярные физические упражнения.
- Стресс может усилить влияние магнитных бурь. Поэтому важно найти способы снизить стресс в своей жизни.
- Если вы чувствуете сильные симптомы во время магнитных бурь, вы можете поговорить со своим врачом о возможности приема лекарства.
Помните, что если вы испытываете какие-либо необычные симптомы во время магнитной бури, важно обратиться к врачу.
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