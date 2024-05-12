Четыре варианта трендовой стрижки 2024, покоривших сердца знаменитостей и аристократии (фото)

Несомненно, каре – это стрижка, которая не теряет своей актуальности и продолжает оставаться в фаворе на много лет вперед. Это объясняется тем, что она удобна, многофункциональна и превращаю каждую даму в изящную красотку.

Сегодня существует множество разновидностей каре. Однако эксперты в области стиля особо отмечают четыре типа, идеально подходящие к любому типу лица и текстуры волос, визуально омолаживающие, скрывающие любые недостатки и придающие образу изысканности. Команда UAportal расскажет детали стрижек, ставших объектом увлечения модниц по всему миру в этом году.

Боб-каре

Боб-каре. Источник: Pinterest Боб-каре. Источник: Pinterest

Этот вариант стрижки представляет собой воплощение идеального вкуса и изысканности. Она придает женщине волшебный и впечатляющий образ. Стиль боб-каре не только омолаживает внешность, но и придает шевелюре необходимый объем, радикально обновляя стиль. Эта прическа не требует сложного ухода, поскольку волосы естественно укладываются в необходимую форму после мытья.

Текстурное каре

Текстурное каре. Источник: Pinterest Текстурное каре. Источник: Pinterest

Этот стиль стрижки каре является лидером среди всех существующих вариантов, и это не удивительно. Волосы с текстурой и многослойностью стрижки придают пышность, придают шевелюре визуальную густоту и здоровый вид. Такая прическа станет отличным решением для женщин с тонкими и слабыми волосами, стремящимися обновить свой стиль и подчеркнуть свою естественную привлекательность.

Асимметричное каре

Асимметричное каре. Источник: Pinterest Асимметричное каре. Источник: Pinterest

Эта модная стрижка каре идеально подойдет для женщин, не боящихся экспериментировать и готовых к радикальным изменениям в своем имидже. Прическа выглядит особенно стильно благодаря асимметричному расположению волос, когда с одной стороны они значительно короче, чем с другой. Это придает вид нотку новизны и иногда даже экстравагантной игривости. Стрижка не только визуально омолаживает на несколько лет, но и подчеркивает выразительность скул, делая образ незабываемым.

Каре с челкой

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Эта прическа представляет собой ровную стрижку, часто выполняемую в традиционном стиле. Челка при этом можно оформить по своему вкусу: сделать его косой, асимметричной, неровной или оставить длинной. Такой акцент в стилизации не только придаст глубину взгляда, но и визуально сузит лицо. Каре с челкой также известно своими омолаживающими свойствами, делая его прекрасным выбором для дам, которым за сорок.

Напомним, стилисты составили список лучших стрижек для женщин 60+.

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