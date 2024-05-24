Четыре породы собак, которые могут стать вашим худшим сном: сиделка предупреждает

Профессионалка в области ухода за домашними животными поделилась своими впечатлениями о некоторых породах собак, с которыми ей приходилось работать. В интервью Mirror она рассказала, что некоторые породы собак могут быть особенно сложными в уходе.

"Моя работа заключается в уходе за домашними питомцами, но есть четыре породы собак, которые для меня стали настоящим испытанием. Я бы не захотела иметь таких собак у себя дома, - отметила она.

Она отметила, что две породы собак, которые она ходит для постоянных клиентов, особенно ее беспокоят. Это кроссбриды – один является смесью золотистого ретривера и пуделя, а другой – берндудль, гибрид бернского зенненхунда и пуделя.

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Эта женщина поделилась своим опытом по уходу за большими собаками, которые проявляют высокий уровень активности и энергии. Она отметила, что ей приходится держать их на цепи у собственного двора, чтобы они не убегали и не преследовали местную фауну. Ее подопечные, имея вес свыше 45 килограммов, часто ведут себя как маленькие щенки, что создает определенные сложности.

Она также упомянула о недавнем опыте с бостон-терьером, который, по ее мнению, был неожиданно сложным. Собака оказалась чрезвычайно сильной и требовала особого ухода после прогулки.

Кроме того, женщина выразила свои впечатления от воспитания беглов и дудлей (скрещивание пуделей с другими породами), отметив, что их лай может быть особенно настойчивым и иногда агрессивным по отношению к другим собакам. По ее словам, это создает дополнительные вызовы по уходу за этими породами.

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