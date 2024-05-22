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Чем обработать персик после цветения, чтобы был сладким

Цихоцкая Мария

Чем обработать персик после цветения, чтобы был сладким
Персик требует внимания и защиты, особенно после цветения

Чтобы полакомиться летом ароматными и сочными персиками, важно не только посадить дерево, но и правильно за ним ухаживать. Ведь, как и любое другое растение, персик требует внимания и защиты, особенно после цветения. Следует проводить регулярную обработку и обрезку. Об этом пишет Новости. Live.

Почему важно обрабатывать персики после цветения?

  • Защита от болезней: Персиковые деревья подвержены грибковым заболеваниям, таким как вьющиеся листья и монилиоз. Обработка после цветения помогает предотвратить эти болезни и сохранить здоровье дерева.
  • Борьба с вредителями: тля, долгоносик и другие вредители могут нанести вред дереву и плодам. Регулярная обработка помогает контролировать их популяцию.
  • Стимулирование роста: Обработка может стимулировать рост новых побегов и плодоношение.

Когда обрабатывать персики?

Опытные садоводы рекомендуют проводить обработку персиков трижды в течение весеннего сезона:

  1. До распускания почек Эта обработка направлена на уничтожение возбудителей болезней и зимующих стадий вредителей.
  2. Во время цветения Эта обработка защищает цветы от грибковых заболеваний и вредителей.
  3. После цветения Эта обработка защищает завязи и молодые плоды от болезней и вредителей.

Чем возделывать персики?

Для обработки персиков можно использовать как химические, так и биологические препараты.

Химические препараты:

  • Бордосская жидкость Это один из самых распространенных фунгицидов, который используется для борьбы с грибковыми заболеваниями.
  • Медный купорос Эффективный фунгицид, который также используется для обработки других плодовых деревьев.
  • Инсектициды Для борьбы с вредителями можно использовать различные инсектициды, такие как карбофос, хлорофос и другие.

Важно: Перед использованием любых химических препаратов внимательно читайте инструкцию и соблюдайте правила безопасности.

Биологические препараты:

  • Фитоспорин Это биологический фунгицид, который безопасен для людей и окружающей среды.
  • Бактериальные инсектициды: Эти препараты содержат бактерии, поражающие вредителей.
  • Настои и отвары трав: Можно использовать настои и отвары трав, таких как ромашка, календула, чеснок и другие, для профилактики болезней и отпугивания вредителей.

Важно: Биологические препараты обычно менее эффективны, чем химические, но они более безопасны для людей и окружающей среды.

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Дополнительные советы по уходу за персиками после цветения:

  • Прореживание завязей Если на дереве завязалось много плодов, рекомендуется их проредить, чтобы они получали достаточно питательных веществ.
  • Полив: регулярно поливайте дерево, особенно в засушливую погоду.
  • Подкормка дерева удобрениями, чтобы обеспечить его необходимыми микроэлементами.
  • Санитарная обрезка: Регулярно удаляйте из дерева сухие, больные и поврежденные ветки.

Следуя этим простым советам, вы сможете вырастить здоровые и обильно плодотворные персиковые деревья, которые подарят вам вкусные и ароматные плоды.

Напомним, мы уже писали, как правильно обрабатывать дерево после цветения.

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