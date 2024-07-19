Бесплатные, платные и дикие пляжи Киева. Где покупаться в столице на свой вкус

В этом году столица удивляет разнообразием пляжей для купания. Если вы ищете: где покупаться в Киеве в 2024 году – это место в списке. Семейные, романтические и нудистские пляжи для жаркого лета с доступом к воде. Многие песчаные зоны оснащены площадками для перекусов и активных пляжных игр. Если вам интересны места с полным списком бытовых условий, спасательными башнями и дополнительными развлечениями перейдите к списку платных пляжей Киева.

Бесплатные пляжи Киева

Популярны песчаные зоны на Днепре и Десне, где можно позагорать, освежиться и развлечься.

Летний отдых на Трухановом острове в Киеве. Источник: @sandalibeach Летний отдых на Трухановом острове в Киеве. Источник: @sandalibeach

Труханов остров – на локации можно найти несколько мест для купания и загара. Семьи с детьми отправляются на Детский пляж. Доступ в пляжную зону бесплатный, а условия обустроены с прицелом на детей. Спасатели, бытовые зоны, перекусы и активные анимационные программы.

Центральный пляж на Трухановом острове очень популярен среди жителей столицы. Кроме загара и ныряния в Днепр, можно насладиться катамаранами, каякингом и арендовать велосипеды для прогулки по острову. Песок на пляже регулярно чистится, а в пляжной зоне находятся башни спасателей.

Огромное количество развлечений на воде и суше – пляж Наталка, Киев. Источник: https://funtime.kiev.ua/ Огромное количество развлечений на воде и суше – пляж Наталка, Киев. Источник: https://funtime.kiev.ua/

Оболонская набережная – локация с развитой инфраструктурой и большим перечнем дополнительных развлечений вдоль набережной. Детские площадки, спортивные площадки, зеленые лужайки, достопримечательности и гастрономическая сцена позволит провести активный отдых всей семьей. Выбирайте эту локацию на выходных только если вам комфортно среди толпы.

Тихий и уютный отдых на озере Вербное на Оболони, Киев. Источник: @nat_aliabloger Тихий и уютный отдых на озере Вербное на Оболони, Киев. Источник: @nat_aliabloger

Оболонский район, озеро Вербное – пляж Вербный известен своим спокойным и размеренным отдыхом. Минимум дополнительных зон позволяет лежать на теплом песке с книжечкой и слушать, как поют птицы с утра. Сюда добираются одиночки и романтики, уставшие от шумного города.

Песочный пляж на территории Гидропарка, Киев. Источник: @s.tatianochka Песочный пляж на территории Гидропарка, Киев. Источник: @s.tatianochka

Гидропарк – зона для пляжного отдыха и семейного досуга в Киеве. Пляжная полоса достаточно длинная, чтобы вместить всех желающих, а развитая инфраструктура позволяет задержаться здесь на целый день. Спортивные площадки, кафе и бытовые зоны. Вы можете выбрать песок с романтическим видом на город и посмотреть как зажигаются огни с наступлением темноты. Кстати, это одна из лучших локаций Киева, чтобы посмотреть на закат.

Пляжный отдых на Долобецком острове. Источник: @waadiiiiim Пляжный отдых на Долобецком острове. Источник: @waadiiiiim

Остров Долобецкий – известный своим Венецианским пляжем. Пляжная зона имеет плавный вход в воду, что делает место хорошей локацией для отдыха с детьми. Жителям Левого берега столицы удобно добираться до локации.

Платные пляжи Киева

Платные пляжи столицы имеют некоторые преимущества, за которые стоит платить. Песок на пляжах регулярно очищается, безопасность воды проверяется, много дополнительных развлечений и занятий, а это возможность избежать толпы.

Платный пляж на Трухановом острове, Киев. Источник: @olmeca_plage Платный пляж на Трухановом острове, Киев. Источник: @olmeca_plage

Olmeca Plage – пляж расположен на Трухановом острове. Заплатив за вход вы получите высокий сервис и отличный список дополнительных развлечений, как на песке, так и на воде.

Частный пляж Киева на крыше ТРЦ Ocean Plaza. Источник: @citybeachclub Частный пляж Киева на крыше ТРЦ Ocean Plaza. Источник: @citybeachclub

City Beach Club – пляжная зона, по которой добраться можно поднявшись на крышу ТРЦ Ocean Plaza. Вы получите возможность увидеть панораму столицы и развлечься в комфорте и уюте.

Загар с комфортом в Bora Bora Beach Club, Киев. Источник: @boraborakiev Загар с комфортом в Bora Bora Beach Club, Киев. Источник: @boraborakiev

Bora Bora Beach Club – Долобецкий остров имеет платную зону отдыха, где отдохнуть всей семьей можно в максимальном комфорте и с дополнительными возможностями.

ЮБК – комфортабельный берег Днепра, где, заплатив за вход, вы сможете загореть и покупаться в уюте и тишине.

Venice Beach Club – VIP зона на Долобецком острове. Отдых на уровне курортов с премиум-услугами и развлечениями.

Chi by Decadence House – зона пляжного отдыха с повышенным уровнем комфорта и большим списком дополнительных развлечений.

Пляжи без ''лишней одежды'' в Киеве. Источник: https://etnoxata.com.ua/ Пляжи без ''лишней одежды'' в Киеве. Источник: https://etnoxata.com.ua/

Нудисские пляжи

Отдых без излишней одежды и в полном контакте с природой. Такие пляжные зоны находятся в местах скрытых от лишних глаз и суетливого города. Зоны для отдыха в стиле НЮ обычно дикие и не имеют развитой инфраструктуры.

Остров Жуков – на пляже тусуются любители аутентичного отдыха с палатками и ценители дикой природы без всяких условностей цивилизации. Отдых душой и телом среди живописных пейзажей.

Остров Великий – побыть наедине с собой и природой, отдохнуть от условностей и границ мира. Пляж на острове дикий и не имеет бытовых удобств. Можно остановиться с палаткой для отдыха.

Лето обещают жарким и удушающим, так что, пока дома нет света, отправляйтесь на один из пляжей Киева, чтобы поселиться среди живописной природы Украины.