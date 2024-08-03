Археологи шокированы: в древнейшей пирамиде Египта найден загадочный лифт

Пирамиды в Египте всегда вызывали восхищение своей таинственностью и величием. Их конструкционные методики остаются предметом дискуссий посреди ученых.

Традиционные методы строительства

Древнеегипетские мастера, как предполагают исследователи, использовали земляные насыпи и лесные конструкции для возведения пирамид. Они перемещали большие каменные блоки по земле, а потом использовали эти конструкции для поднятия блоков на нужную высоту. Этот процесс был требователен и нуждался в значительных усилиях, но он был выполнен по технологиям, доступным в те времена.

Инновационная гипотеза: гидравлический лифт

Недавно группа французских ученых предложила новый взгляд на методику строительства. По их словам, при возведении пирамиды Джосера, являющейся одной из старейших до наших дней, могла быть применена система водяного подъема.

Исследование территории вокруг пирамид привело к открытию нескольких интересных аспектов:

Остатки водных путей . У основания пирамиды находятся следы двух высохших русел, которые, возможно, являлись частью разветвленной системы водоснабжения.

. У основания пирамиды находятся следы двух высохших русел, которые, возможно, являлись частью разветвленной системы водоснабжения. Гиср-эль-Мудир . Недалеко от пирамиды расположена каменная конструкция, известная как Гиср-эль-Мудир, которая, вероятно, служила дамбой для контроля водного потока.

. Недалеко от пирамиды расположена каменная конструкция, известная как Гиср-эль-Мудир, которая, вероятно, служила дамбой для контроля водного потока. Особая шахта. Внутренняя часть пирамиды содержит уникальную вертикальную шахту, которая нераспространена среди других подобных сооружений.

Ученые предположили, что эти элементы могли составлять единую гидравлическую систему, предназначенную для подъема больших каменных блоков с помощью плавучего механизма. Вода из русла наполняла шахту, что позволяло поднять платформу с камнем. После этого вода сливалась, и платформа опускалась.

Поддержка гипотезы:

Объем воды . Математические модели свидетельствуют, что при строительстве пирамиды шахта могла получить достаточное количество воды для функционирования плавучего механизма.

. Математические модели свидетельствуют, что при строительстве пирамиды шахта могла получить достаточное количество воды для функционирования плавучего механизма. Дополнительные исследования. Другие ученые также обнаружили свидетельство того, что когда-то у пирамид было гораздо больше воды.

Критика гипотезы:

Нехватка улик . Нет непосредственных доказательств использования подобных гидравлических механизмов в строительстве других пирамид или изображений таких систем на стеновых рисунках.

. Нет непосредственных доказательств использования подобных гидравлических механизмов в строительстве других пирамид или изображений таких систем на стеновых рисунках. Перестройки пирамиды. Пирамида Джосера была несколько раз реконструирована, что могло усложнить использование гидравлической системы.

Гипотеза о гидравлическом механизме остается увлекательной и провоцирует на мысли, но пока требует дополнительных подтверждений. Для определения ее подлинности необходимы дальнейшие научные исследования.

Несмотря на то, как были возведены пирамиды, они продолжают поражать как выдающиеся достижения древней египетской культуры, демонстрируя изобретательность и инженерный талант их создателей.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ученый впервые показал "сердце" древней пирамиды, считающейся одной из самых опасных в мире.

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