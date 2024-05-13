5 волшебных мультфильмов от Netflix для всей семьи: что посмотреть с детьми

Вечер в семейном кругу можно провести не только по настольным играм или совместному чтению, но и за просмотром интересного мультфильма.

Анимационные ленты способны увлечь внимание зрителей всех возрастов, ведь они сочетают в себе трогательные истории, динамические приключения и искренний юмор. Редакция kino.24tv.ua подготовила подборку из 5 мультфильмов, которые можно посмотреть на Netflix всей семьей.

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1. Лео

Главный герой этого мультфильма – маленькая ящерица по имени Лео, живущая в террариуме в школьном кабинете биологии. Ее жизнь полна однообразия и мечтаний о безграничных просторах пустыни и захватывающих приключениях на свободе. Единственным развлечением для Лео есть общение с черепахой, которая не всегда разделяет его энтузиазм.

Однажды Лео выпадает шансу бежать из кабинета, а также он узнает о том, что ему не суждено было прожить долго. Эти события побуждают ящерицу отправиться в незабываемое путешествие, где его ждут новые друзья, опасные приключения и искренние эмоции.

2. Морское чудовище

Этот приключенческий мультфильм перенесет вас в мир, где обитают ужасные морские существа. Главная героиня, юная сирота Мейзи, тайно пробирается на корабль смелого капитана Джейкоба, знающего все о морских чудовищах. Сначала Джейкоб хочет высадить Мэйзи на берег, но впоследствии меняет свое мнение и не жалеет об этом. Вместе они отправляются в увлекательное путешествие, полное опасностей и невероятных открытий.

3. Орион и Темнота

Мальчик по имени Орион постоянно борется со своими страхами и тревогами. Он стесняется общаться с девушками, нервничает во время спортивных игр, а больше всего его пугает тьма. Однажды его страх воплощается в реальное существо – Темнота. Уставший от постоянных жалоб Ориона, Темряк предлагает ему отправиться в путешествие по ночному городу. Во время этой поездки мальчик знакомится с новыми друзьями, учится преодолевать свои страхи и становится смелее.

4. Обратно в чащу

Действие этого мультфильма разворачивается в парке дикой природы Австралии, где обитают разнообразные животные и насекомые. Больше внимания зрителям привлекает коала Красавчик, который носит непредсказуемый характер и всегда готов к новым выходкам. Между тем, рептилий и насекомых в этом парке воспринимают как ужасных монстров, поэтому их держат в замкнутых помещениях.

Обессиленная жизнью в неволе, группа рептилий и насекомых решает бежать и вернуться к своей природной среде. Им предстоит непростое путешествие, полное опасностей и приключений, но они готовы рискнуть, чтобы получить свободу.

5. Нимфа. Лесная песня

Этот украинский мультфильм – настоящая жемчужина отечественной анимации, которую нельзя пропустить. Он рассказывает о нарушении соглашения между людьми и духами леса, что приводит к экологической катастрофе. Нимфа, ставшая новой волшебной покровительницей леса, вынуждена взять на себя ответственность за спасение своего дома. Ей предстоит пройти через сложные испытания, проявить свою силу и мудрость, чтобы восстановить гармонию в мире.

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