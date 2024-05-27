10 пород собак, которых нельзя оставлять дома наедине

Выбор собаки – это ответственное решение, требующее тщательного изучения всех аспектов. Кроме породы, размера и темперамента важно учитывать и то, как собака будет переносить одиночество.

Некоторые породы собак просто созданы для того, чтобы находиться рядом со своими хозяевами 24/7. Им сложно и вредно оставаться надолго в одиночестве, ведь это может привести к деструктивному поведению, тревоге, апатии и другим проблемам.

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Вот 10 пород собак, не переносящих одиночества:

1. Бишон фризе: Эти пушистые собачки выведены как компаньоны, поэтому они очень сильно требуют внимания и ласки. Оставляя бишон фризе надолго в одиночестве, вы рискуете столкнуться с лаем, воем, разрушением вещей и другими проявлениями тревоги разлуки.

2. Аффенпинчер: Эти маленькие, но резвые собачки обожают своих хозяев и очень скучают по ним, когда те уходят из дома. Если вы оставите аффенпинчера в одиночестве, по возвращению можете застать беспорядки, погрызенные вещи и другие последствия собачьей скуки.

3. Бордер-колли: Это не просто умные, но и невероятно активные собаки, которым постоянно нужна физическая и умственная стимуляция. Покидая бордер-колли в одиночестве, вы рискуете столкнуться с деструктивным поведением, ведь им просто нечем будет себя занять.

4. Итальянская борзая: Эти миниатюрные собаки не нуждаются в много физических упражнений, но им жизненно необходимо внимание и общение. Оставляя итальянскую борзую надолго в одиночестве, вы можете спровоцировать у него раздражительность, лай, агрессию и другие проблемы с поведением.

5. Йоркширский терьер: Эти маленькие энерджайзеры не могут усидеть на месте и нуждаются в постоянных играх и занятиях. Если вы оставите йорку в одиночестве, он может начать рыть норы, лаять, портить вещи или просто скучать.

6. Французский бульдог: Эти милые и ласковые собаки очень привязаны к своим хозяевам и плохо переносят одиночество. Покидая французского бульдога надолго в одиночестве, вы можете спровоцировать у него апатию, деструктивное поведение, проблемы с аппетитом и другие психологические проблемы.

7. Такса: Эти коротконогие собаки с характером часто не отвечают ожиданиям своих хозяев. Вместо того чтобы спокойно лежать на диване, таксы, оставленные в одиночестве, могут грызть мебель, ковры, портить стены и другие вещи.

8. Китайская хохлата: Эти собаки, лишенные шерсти, чувствительны не только к холоду, но и к одиночеству. Оставляя китайскую хохлатку надолго в одиночестве, вы рискуете столкнуться с тревогой, апатией, деструктивным поведением и другими проблемами.

9. Фокс-терьер: Эти активные и умные собаки нуждаются в постоянных интеллектуальных нагрузках. Если вы не будете этого делать, фокс-терьер может найти себе занятие сам – например, грызть мебель, рвать вещи или рыть норы.

10. Пудель: Эти элегантные собаки всех размеров – игрушечные, миниатюрные и стандартные – очень сильно скучают по своим хозяевам, когда те уходят из дома. Оставляя пуделя в одиночестве, вы можете услышать лай, вой, нытье и другие проявления его тоски.

Раньше мы рассказывали о 20 самых умных породах собак.

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