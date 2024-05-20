Вы не станете богатыми, если будете продолжать делать это

Финансовая грамотность оказывается ключевой для достижения стабильности и избегания порочного круга бедности. Тем не менее, достаточно много людей выявляют деструктивное поведение, что приводит к плохим денежным привычкам, которые могут обострить финансовые трудности, сообщает newtraderu.com.

Успешный финансист Стив Бернс определил семь ежедневных привычек, непосредственно ассоциирующихся с плохими финансовыми привычками, которые могут привести к бедности.

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1. Плохой сон: недостаточный сон связан с ожирением и увеличением массы тела, что может привести к медицинским проблемам и увеличению затрат на лечение, выстреливая финансовые ресурсы.

2. Нездоровое питание: частые затраты на фаст-фуд могут отрицательно повлиять на здоровье и привести к заболеваниям, увеличивая расходы на здравоохранение и удерживая людей в порочном кругу бедности.

3. Зависимость от табака и психоактивных веществ: приобретение сигарет или других зависимостей – это дорогостоящая привычка. Это может привести к раку и другим проблемам со здоровьем, которые требуют дорогостоящего лечения и снижают потенциальные доходы, удерживая людей в бедности.

4. Экономическая зависимость от государственной помощи: Такая зависимость может стать помехой для развития навыков и получения дохода.

5. Отсутствие финансовой грамотности: неумение управлять финансами может привести к неправильным финансовым решениям, удерживающим людей в бедности.

6. Привычки, влияющие на здоровье: хронические проблемы со здоровьем могут привести к прогулам на работе, медицинским расходам и порочному кругу бедности.

7. Отсутствие доступа к банковским услугам: банки имеют решающее значение для содействия финансовой доступности и поощрения сбережений среди людей с низкими доходами.

Эти привычки оказывают значительное влияние на финансовую устойчивость и могут увековечить бедность, если не управлять ими вовремя.

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