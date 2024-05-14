В чем уникальность японской системы воспитания детей

Систему воспитания детей в Японии называют общим термином "икудзи". Это целый набор педагогических методик и принципов, основанных на идее направить ребенка (дитя Солнца) по правильному жизненному пути.

Система имеет тройственную структуру — три этапа взросления личности и, соответственно, три подхода к воспитанию. Рассмотрим каждый из них, а также в целом плюсы и минусы методики икудзи.

С 0 до 5 лет: ребенок-император

К малышам в Японии относятся с истинным благоговением. Считается, что дитя — не просто божий дар, а воплощение Бога на земле. Сам факт наступившей беременности означает великое счастье. Традиционно японская женщина считается состоявшейся, только когда родит ребенка. Для мужчины же огромное горе не иметь наследников.

Рождение детей — благословение семьи

Беременеют японки осознанно, дети очень желанны. С появлением малыша статус семьи повышается, а жизнь молодой мамы полностью подчинена крохе. Огромное значение имеет контакт мамы с ребенком. У японцев даже нет слова "мать". Они называют маму более ёмким понятием — "амаэ", что означает привязанность, покровительство.

Мать все свое внимание и время уделяет потребностям и желаниям малыша.

ГВ продолжается столько, сколько ему будет необходимо. Даже несмотря на официальные рекомендации японских врачей кормить грудью до 8 мес. Чтобы делать домашнюю работу, мамы используют специальные слинги, которые позволяют разместить младенца на спине.

Маленький "император" вовлечен в дела семьи. С ним играют, гуляют, ходят в гости. Как правило, мамы не поручают детей бабушкам и не отводят в сад до 3-х лет. Соответственно, выход на работу до этого возраста также маловероятен. Отец семейства обязательно принимает участие в воспитании, но чаще по выходным.

Никаких запретов

Несмотря на то, что дети до 5 лет не знают слов "нельзя" и "нет", капризничают они крайне редко. Зачем капризничать, если и так все позволено?

Любознательность ребенка, интерес к предметам и людям только поощряется, даже если это чужие вещи.

Никому и в голову не придет забирать из рук крохи понравившийся предмет. Наоборот, взрослые с восхищением отмечают интерес ребенка, поощряют его познавательную деятельность.

Если малыш упал, поранился, испугался, мать никогда не накажет его. Наоборот, утешит и попросит прощения, за то, что не уследила, не уберегла. В следующий раз она мягко напомнит, чем могут обернуться действия малыша, и будет внимательно следить, чтобы он не навредил себе.

До 5 лет дети растут в атмосфере любви. Для родителей они идеальные, самые красивые и самые умные. У них формируется устойчивое понятие своей незаменимости.

С 6 до 15 лет: ребенок-слуга

Жизнь ребенка с 6 лет кардинально меняется. Он перестает быть "божеством". Переходит в новый статус с противоречивым определением "слуга". Но не стоит буквально понимать этот термин. Речь идет всего лишь о появлении правил и ограничений — новинке в жизни ребенка, который рос во вседозволенности.

Роль общины в жизни детей

Акценты воспитания смещаются от индивидуального к общему. Ребенок идет в школу, где ему прививают такие понятия, как социум, коллектив, ценность коммуникации. Японских школьников учат ставить в приоритет интересы общины, даже если они идут вразрез с их личными взглядами и желаниями. Такая модель взаимоотношений сложилась много веков назад, когда для того, чтобы не умереть с голоду, община должна слаженно и ответственно трудиться. И каждый в ней выполнял свою роль, был винтиком в общем механизме.

По данному принципу строится современное общество в Японии: высокий уровень социальной ответственности и коммуникаций, умение организовывать коллективную деятельность и добиваться результатов сообща. А социальная отчужденность воспринимается японцами как наказание.

Борьба с личными привязанностями

Если до 5 лет ребенок был продолжением своих родителей, то с 6 лет его учат находить свое место в детском коллективе. Групповое сознание "работает" во всех сферах: обучение, спорт, досуг. Везде ребенку объясняют правила поведения и взаимодействия с другими детьми. И он обязан следовать им, ставя успех микрогруппы выше, чем собственные достижения.

Чтобы не возникало личных привязанностей, в детском саду регулярно меняют воспитателей и детей в группах. В школе же каждый год учеников перетасовывают, чтобы сформировать новые коллективы. Есть даже практика, когда детям дают возможность написать, с кем бы они хотели учиться в следующем году, а с кем предпочли бы не пересекаться. Но не всегда эти пожелания учитываются, ведь цель педагогов — научить детей взаимодействовать друг с другом, невзирая на личные симпатии/антипатии.

С 15 лет: равенство

Японцы считают, что с 15 лет ребенок становится полноценным членом общества, зрелой личностью. Взаимоотношения с подростком строятся на принципах равноправия, уважения. Он уже может принимать самостоятельные решения, ему предоставлено право выбора и возможность определять свою дальнейшую судьбу. Родители могут мягко подсказать, но не вмешиваются в желания подростка при выборе будущей профессии, стиля жизни, внешнего вида и пр.

При этом молодежь все так же обязана придерживаться устоев и традиций семьи, общины.

Гендерное разделение

Парней и девушек в Японии воспитывают по-разному. Считается, что у них разные социальные роли и степень ответственности. Мальчики — продолжатели рода, защитники и добытчики. Девочки — будущие хранительницы домашнего очага. И если к детям младшего возраста гендерное разделение практически не применяется, то по мере взросления роль этого аспекта лишь возрастает.

К примеру, мальчиков больше нагружают в учебе, у них уйма дополнительных занятий. Педагоги предъявляют к ним более строгие требования, чем к девочкам. Существует разделение и в домашней работе — к примеру, японец никогда не будет возиться на кухне или убирать дом, поскольку это считается исключительно женской работой.

Негативные стороны икудзи

Сначала ребенку позволяют все, потом требуют полного послушания и следования правилам. Такой подход может негативно сказаться на ребенке, и вот почему:

✓ Отсутствие запретов расширяет границы мира малыша.

Он волен делать все что хочет, но при этом растет в тепличных условиях, когда рядом всегда есть мама, которая выполнит любую прихоть. По отношению к другим людям (особенно посторонним) кроха может испытывать те же чувства: "все должны мне подчиняться". Но если этого не происходит, ребенок теряется, злится, выражает протест. У него размыто понятие личностных границ.

✓ Формирование самостоятельности откладывается до 6 лет.

Процесс сепарирования ребенка от родителей стартует примерно с 3-х лет. В Японии же — с 6 лет, когда пора идти в школу. Причем это происходит не плавно, в естественном ритме, а резко. Малыша буквально бросают в водоворот общественной жизни, что в итоге вызывает сильный стресс. Он не понимает, почему еще вчера было всё можно, а сегодня — многое нельзя.

Гиперопека родителей приводит к тому, что ребенка в 6 лет совершенно нельзя назвать самостоятельным. Он неспособен постоять за себя и нести ответственность за свои поступки. Да, он обязательно научится этому позже, но ценой внутреннего конфликта.

✓ Принцип "быть как все" перечеркивает индивидуальность.

В японских школах пресекают любые попытки учеников выделиться, выразить своё, отличное от коллективного, мнение. Считается, что подобные вольности угрожают всеобщей дисциплине.

Некоторые дети легко принимают правила игры, но есть и те, кто болезненно реагирует на притеснение личной свободы. Общественное давление вызывает у них неврозы, стрессы. Кстати, в Японии ежегодно растет количество самоубийств среди несовершеннолетних. В 2018-м году — на 33%.

Японское воспитание: трудности применения методики

Если вас вдохновляют традиционные методы воспитания детей в Японии, то, возможно, вы захотите применить их по отношению к своему ребенку.

Какие трудности могут у вас возникнуть:

Всё время, внимание, силы мамы должны быть направлены на ребенка. Вы должны стать его тенью, помощником и постоянным спутником. Если вам захочется побыть в одиночестве, малыш может сильно протестовать.

Вы должны стать его тенью, помощником и постоянным спутником. Если вам захочется побыть в одиночестве, малыш может сильно протестовать. Окружающие вряд ли будут готовы считать вашего ребенка "императором" , позволять ему лишнее.

, позволять ему лишнее. Школьная система западных стран нацелена на развитие личности. Тогда как японская методика воспитания отдает приоритет развитию ребенка в процессе коллективной деятельности. Соответственно, вам может быть сложно найти подходящую школу.

Тогда как японская методика воспитания отдает приоритет развитию ребенка в процессе коллективной деятельности. Соответственно, вам может быть сложно найти подходящую школу. Воплотить в жизнь практику гендерного разделения, проживая в обществе с западными ценностями, практически нереально.

Конечно, все перечисленные "но" решаемы, если запастись теоретической базой и адаптировать японскую методику воспитания к возможностям вашей семьи.

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Икудзи — несколько противоречивая система воспитания, хотя это и неудивительно. Она формировалась веками, впитывала в себя традиции предков и новшества, привнесенные каждым поколением. Некоторые ее подходы покажутся нам странными, но не стоит судить процесс, лучше оценить результат. А он, судя по трудолюбивым, дисциплинированным и талантливым японцам, весьма достойный.