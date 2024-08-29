Ультраобработанная пища: какое влияние оказывает на здоровье

24-летняя Эйми две недели питалась исключительно ультраобработанными продуктами.

Ее сестра-близнец Нэнси - тоже придерживалась диеты: такое же количество калорий, питательных веществ, жиров, сахара и клетчатки, но, в отличие от сестры, она ела только сырые или легко обработанные продукты.

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За ці два тижні Еймі додала у вазі майже кілограм, а Ненсі - навпаки, схудла. Водночас у крові Еймі підвищився рівень цукру та жирів.

Це невелике дослідження на парі близнючок провели вчені Королівського коледжу Лондона для BBC Panorama. Його результати яскраво свідчать, що науковці не дарма непокояться через можливий негативний вплив ультраобробленої їжі на здоров’я.

Тім Спектор, професор епідеміології Королівського коледжу Лондона, що стежить за перебігом експерименту, розповів ВВС: "За останнє десятиліття з’являється дедалі більше доказів того, що їжа глибокої обробки шкодить організму. Але ми навіть не уявляли, як саме. Йдеться про різні види раку, серцевих захворювань, інсульти та деменцію".

Термін ультраоброблена їжа - або UPF - з’явився 15 років тому. Під цю категорію підпадає приблизно половина продуктів, що вживають люди: від нарізного тостового хліба до морозива. Спосіб приготування в них різний, але усі - проходять суттєву промислову обробку. А серед інгредієнтів - консерванти, штучні підсолоджувачі та емульгатори, які у домашні страви зазвичай не додають.

Продукти, що пройшли ультраобробку - це одне з найприбутковіших виробництв для харчових компаній",— каже професорка Меріон Нестле, експертка з харчової політики та професорка дієтології Нью-Йоркського університету.

У міру того як споживання таких продуктів зростає - збільшується й кількість випадків раку й діабету. Вчені вважають цей зв’язок невипадковим..

А що думаєте ви?

P.S Джерело - BBC NEWS.