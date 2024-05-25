Трем знакам зодиака рекомендуется уделить время отдыху: гороскоп на 2024 год

UAportal подготовил гороскоп для Тельца, Девы и Козерога на 2024 год. Узнайте, как звезды помогут этим знакам зодиака обрести чувство покоя и умиротворения.

Дева

Для Дев наступает благоприятная возможность для релаксации и досуга. Особенно полезной для них будет деятельность, способствующая психическому и физическому омоложению, например йога или медитация. Это также хорошее время, чтобы спланировать тихое уединение или посвятить время неторопливым занятиям, таким как чтение или творчество.

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Телец

Тельцам рекомендуется уделить время отдыха и досугу. Это период, когда занятия, приносящие радость и покой, способны существенно улучшить самочувствие. Это благоприятное время для того, чтобы спланировать поездку на выходные или провести день в спа-салоне, чтобы зарядиться энергией и восстановить силы.

Козерог

Козерогам рекомендуется отдать предпочтение отдыху и досугу, чтобы сохранить чувство баланса и гармонии. Это может включать в себя выделение времени по уходу за собой или создания тихого убежища дома. Занятия на досуге, такие как кулинария, наслаждение музыкой или проведение качественного времени с близкими, помогут Козерогам снова ощутить радость и удовлетворенность.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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