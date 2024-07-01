Только 1% людей с высоким IQ может найти трех утят: оптическая иллюзия

Оптические иллюзии искусно созданы, чтобы ввести в заблуждение человеческое восприятие. Они служат простыми тестами для определения остроты разума и зрения.

Нейробиологи часто используют эти изображения как средство для изучения тонкостей мозга и того, как мозг интерпретирует окружающий мир. Об этом сообщает Jagran Josh.

Головоломка с оптической иллюзией. Источник: Jagran Josh

На изображении видна утка-мама, которая хлопается в пруду. Также на картинке присутствуют трое утят, которых нужно найти за 7 секунд.

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Если обратить внимание на детали рисунка, можно быстро найти трех утят. Читатели с отличными визуальными навыками быстрее всего узнают их.

Те, кто не смог заметить утят, могут попытаться усовершенствовать свои навыки наблюдения. Проверьте решение ниже:

Головоломка с оптической иллюзией. Источник: Jagran Josh

Предлагаем также попытаться найти открытый замок за 11 секунд.

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