Типы темперамента: какие особенности каждого

"Тот счастлив, кто живет в условиях, соответствующих его темпераменту", — писал шотландский философ Дэвид Юм.

Изучением факторов, которые влияют на личность, занимались и продолжают это делать ученые во всем мире.

В нашей статье мы расскажем, что такое темперамент человека и опишем особенности его видов.

История учения о темпераментах

Первым, кто рассказал человечеству, что значит темперамент, был Гиппократ. По его мнению, жизнедеятельность людей подчинена четырем типам жидкостей организма:

крови,

желчи,

черной желчи,

лимфе (слизи или флегмы).

Трактовка древнегреческого врача определяла типы темперамента человека, как соотношение черт его характера и особенностей поведения.

Продолжил деятельность Гиппократа ученый античности — Клавдий Гален. Он создал уже известную нашим современникам классификацию видов темперамента человека:

Сангвиник — на латинском sanguis означает "кровь". Флегматик — с греческого phlegma переводится как "слизь" или "мокро­та". Холерик — походит от греческого слова chole, что означает "желчь". Меланхолик — в греческом языке словосочетание melas chole обозначает черную желчь.

Вплоть до XIX века ученые использовали теорию Гиппократа для изучения типов характера. Аристотель и Лесгафт считали, что физиологическая основа темперамента включает еще и такие процессы, как свертываемость крови, функционирование сердечно-сосудистой системы.

Изменение научного вектора

В начале ХХ века физиолог И. П. Павлов начал серию экспериментов над животными, целью которых было создание типологии нервной системы. Он исследовал силу, уравновешенность и подвижность нервных процессов у собак, а после перенес полученные данные на людей. И пришел к удивительному выводу, что темперамент — это совокупность характеристик нервной системы. То есть фактически он перевел изучение особенностей поведения из физиологической в психофизиологическую плоскость.

Также ученый доказал, что все 4 типа темперамента могут меняться под влиянием жизненного опыта.

Поэтому воспитание, социум и атмосфера в семье способны скорректировать изначально заложенные природой черты личности.

Сегодня бытует гипотеза, что характеризует темперамент с позиции трансформации личности в течение жизни. Ее суть такова: ребенок рождается меланхоликом, в юности превращается в сангвиника, а взрослую жизнь проживает холериком или флегматиком. Эта гипотеза спорит с многократно доказанным мнением, что темперамент закладывается с рождения. Но при этом подтверждает наблюдение И. П. Павлова на тему влияния жизненного сценария на особенности нервных процессов.

Виды темперамента

Каждый из темпераментов имеет свои характерные черты. Рассмотрим их в разрезе четырех категорий: общего описания, плюсов и минусов, карьерных перспектив и особенностей у детей.

Холерик

Люди с холерическими чертами энергичны и инициативны. У них преобладают процессы возбуждения нервной системы над процессами торможения. И это порождает несдержанность, вспыльчивость.

У холериков выразительная мимика, громкая и четкая речь, объемные жесты. Неуравновешенность затрагивает почти все сферы их жизни: работу, личные отношения, поведение в социуме. Холерики невероятно успешны в решении тех задач, где требуется быстрый анализ ситуации и оперативное действие.

В общении с окружающими эти люди могут демонстрировать грубость и раздражительность. Они прямолинейны и резки, не всегда соответствуют общепринятым нормам поведения, что провоцирует конфликтные ситуации.

Плюсы и минусы

Неиссякаемая энергия холериков заряжает окружающих. Это безусловные лидеры в любой компании. Руководители, вдохновители, "зажигалки". Иногда они теряют контроль над своими эмоциями настолько, что становятся одержимыми своим делом. Это и хорошо, и плохо одновременно. Потому что такая неудержимая энергичность и решительность формирует рисковое, необдуманное поведение. В то же время холерик очень чувствителен к несправедливости. Он ринется защищать слабого, обиженного человека, не задумываясь о последствиях лично для себя.

Карьерные перспективы

Холерики — прирожденные руководители. Они органично чувствуют себя на позиции лидера, наслаждаются (но обычно не злоупотребляют) зависимостью от них других людей. Поэтому для успеха в работе холерикам нужна позиция СЕО, организатора, мотиватора. В этой роли они смогут принести максимум пользы.

Но горе тому работодателю, который наймет выраженного холерика на работу без особых перспектив карьерного роста. Его инициативность сыграют злую шутку. Человек с холерическим темпераментом должен видеть плоды своих усилий и постоянно менять позицию, поднимаясь все выше и выше. А если этого не происходит, то впадает в апатию или крушит все на своем пути.

Дети-холерики

Вокруг таких малышей сконцентрировано внимание всех домочадцев. Они необычайно уперты и требовательны, громки и непоседливы. Маленькие холерики общительны и отзывчивы. Они прекрасно осваиваются в новых коллективах, но нередко покидают их из-за конфликтов. Агрессивное поведение — то, на что нужно обратить особое внимание родителям ребенка-холерика и скорректировать его воспитательными мерами.

Флегматик

Флегматики — это люди, которые чрезвычайно скупы на эмоции. Они основательны, упорны и продуманы. Почти никогда не выходят из себя и умеют доводить начатое дело до конца. В целом их поведение нельзя назвать активным. Они медленно и с большими усилиями переключаются между разными видами деятельности.

О себе флегматик оставляет приятное впечатление. Этот человек спокойный, доброжелательный и терпеливый. Расстроить его может только нарушенный порядок — если всё идет не по плану.

Общаться с флегматиками легко тем, кто снисходительно воспринимает их паузы перед ответом и низкий уровень заинтересованности в происходящем. Иногда это раздражает, особенно в критических ситуациях, когда требуется немедленно принять решение. Тем не менее продуктивность и старательность флегматика покоряет окружающих.

Плюсы и минусы

Главный недостаток флегматика — склонность к накоплению негативных эмоций. Трудности с выходом внутреннего напряжения провоцирует ряд психологических проблем — аутоагрессию или пассивную агрессию.

Возможно, именно поэтому флегматики предпочитают любую ситуацию заканчивать мирно. Даже в ущерб своим интересам. И многие именно за такую миролюбивость ценят флегматичных людей. Их дипломатия и способность вести конструктивный диалог даже с отрицательно настроенными собеседниками приятно удивляют.

Карьерные перспективы

В силу высокой работоспособности флегматики — лучшие специалисты в отраслях, где требуется упорный, рутинный труд. Они без особых сложностей справляются с повышенными нагрузками, могут работать на вредном производстве.

Внимательность к мелочам и точность в подсчетах делают флегматиков отличными бухгалтерами, учетчиками, аналитиками. А за счет необщительности они могут работать в условиях изоляции, соглашаются на ночные смены, неплохо себя чувствуют в местах на краю географии.

Дети-флегматики

Родителям флегматичных детей повезло, ведь они практически не доставляют проблем: уступчивы, спокойны, малоподвижны. Такого ребенка можно усадить за рисование и через 2 часа с удивлением обнаружить за тем же занятием.

Нервные процессы у маленьких флегматиков уравновешены. Они говорят тихо, медленно. Почти никогда не носятся по квартире и не выражают бурную радость. Это тихие и нежные натуры, хотя достаточно упорные. Учатся флегматики хорошо, потому что прилежны и ответственны. В детских коллективах ведут себя немного отстраненно, но при этом легко заводят друзей.

Сангвиник

Жизнерадостные и активные сангвиники вызывают восхищение. Это люди, которых все любят, и они умеют платить тем же. Природная энергичность выражается в активной мимике и выразительных жестах. Сангвинику ничего не стоит сделать комплимент постороннему человеку, а уж со знакомыми он включает всю свою обаятельность и оптимизм.

Суперспособность сангвиника — быстро переключаться с одного вида деятельности на другой. Его богатая фантазия и способность чувствовать ситуацию помогают при поиске нетривиальных подходов к решению задач. Поэтому там, где у остальных людей будут трудности, сангвиник проявит себя во всей красе.

Эмоции страха, тревоги и длительной рефлексии неведомы выраженным сангвиникам. Их мыслительная деятельность сосредоточена вокруг развития, личностного роста, достижения успеха. Возможно, именно поэтому среди самых знаменитых кинозвезд большинство — именно сангвиники.

Плюсы и минусы

Коммуникабельность и дипломатия — положительные черты сангвиника. Обычно это веселый, легкий человек, душа компании. Поэтому любим и уважаем практически всеми своими знакомыми. Обаятельность и харизма двигают сангвиника по социальной лестнице. Если нужно организовать торжество или забастовку — зовите именно его.

Иногда сангвиники бывают несерьезными. Их манит слава и желание привлечь к себе внимание, а за счет чего — это уже другой вопрос.

Карьерные перспективы

Профессии для людей этого типа темперамента в основном творческие. Предполагают максимум общения и минимум тривиальных задач. Но если так случится, что сангвиник займет тривиальную должность (например, продавца в магазине), то можете не сомневаться — покупателей у него будет гораздо больше, чем у коллег.

Сангвиники сосредоточены на своей персоне, поэтому легко принимают роль лидера в коллективе. Но иногда им нужен более мудрый наставник, который немного приземлит и подскажет, как действовать в ситуации, где не хватает знаний и внимания к деталям.

Дети-сангвиники

Энергичные, творческие, яркие ребята — это сангвиники. Маленькие "звездочки" на школьных утренниках. Задорные КВН-щики на студенческих капустниках. Сангвинистические черты темперамента придают ребенку необычайную дружелюбность.

Но стоит помнить о неусидчивости и невнимательности таких деток. Вместо уроков они с удовольствием будут петь, плясать и разыгрывать спектакли, ведь эта деятельность им больше по душе.

Меланхолик

Романтичный, утонченный, эмоциональный — все это можно сказать о меланхолике. Его приглушенная моторика и замедленные психические процессы создают ощущение глубины личности. На меланхолика всегда интересно посмотреть: его повадки, речь, мимика притягивают внимание.

Пассивность и замкнутость меланхоликов видна даже посторонним. Они не идут на контакт с малознакомыми людьми. Плохо адаптируются к новым коллективам. Обидчивы и мнительны, долго помнят обиды.

Их сопротивляемость стрессам низкая, а уровень рефлексии — высокий. Это те самые люди, которые будут обижаться полгода за несвоевременное поздравление с днем рождения. Тем не менее меланхолики очень обязательны и надежны, что позволяет им создавать связи, которые длятся годами.

Плюсы и минусы

Обычно у меланхоликов ограниченный круг общения. Они редко обсуждают свою личную жизнь со знакомыми. Не рассказывают о проблемах, хотя в целом и не прочь поныть на какую-то тему.

Склонность к жалобам на жизнь немного отталкивает от меланхолика людей. Но те, кто может воспринимать его со всеми недостатками, не пожалеют. Меланхолик однолюб, поэтому трудно решается на отношения и трудно из них выходит. Может ревновать, ругаться по мелочам, но при этом станет надежной опорой и защитником своей половинке.

Карьерные перспективы

Меланхолики умеют слушать и давать советы. Поэтому при выборе профессии им стоит обратить внимание на такие направления, как педагогика, психология, социальная сфера, медицина, журналистика.

Это педантичные личности, которые требовательны, прежде всего, к себе, что помогает им достигать немалых высот в выбранной сфере. Но тормозит их на этом пути подверженность настроению. Если оно плохое, заставить меланхоликов что-то делать невозможно.

Дети-меланхолики

Любознательный, но при этом необщительный малыш — парадоксальное сочетание выраженного меланхолика. Он с радостью знакомится с окружающим миром, но предпочитает делать это в одиночестве.

Ребенок-меланхолик чувствителен к критике и эмоциональному давлению. Поэтому с ним нужно обращаться крайне бережно, иначе можно глубоко травмировать. В школе он будет чувствовать себя неуютно, но вполне может стать отличником, если будет регулярно получать похвалу от родителей и педагогов.

Изучение своего темперамента — увлекательное занятие. Возможно, описания каждого из них не совсем подходят именно вам. Существуют и смешанные типы темпераментов, которые сочетают в себе сильные и слабые стороны 2 или даже 3 видов. Но пусть вас этот факт не смущает. Как говорилось в одном фильме, "жить на одном темпераменте — всё равно что дышать чистым кислородом".