Свободные отношения: плюсы и минусы

Тема открытых отношений буквально напичкана социальными табу и стереотипами. Традиционные взгляды на семью и добрачные союзы предполагают наличие верности, взаимных обязанностей. А вместе с ними возникают претензии, ревность и куча других негативных эмоций. У пар, которые вместе на условиях любви без обязательств, практически нет таких проблем.

Так ли плохи свободные отношения, каковы их признаки и виды — рассмотрим в нашей статье.

Любовь без обязательств — что это такое?

Свободные отношения — это взаимодействие партнеров без каких-либо обязательств (не только в плане верности). Другое название — открытые отношения. Такой союз основан на взаимном доверии и уважении права на полную свободу. Без давления, претензий и завышенных ожиданий.

Свободные отношения могут быть как в браке, так и у людей, которые просто сожительствуют или встречаются.

Неважно, где они живут — вместе или порознь. Главное — наличие взаимного притяжения, симпатии, любви, страсти и желания дать партнеру полную свободу действий.

В большинстве случаев открытые союзы — добровольный выбор каждого из партнеров. Дело в том, что предложи такое человеку, который более традиционен во взглядах на брак, семью, он ни за что не согласится. Даже если сильно любит своего избранника. Поэтому с такими отношениями всё примерно как с манной кашей — ее едят только те, кто любит. Других же, как ни упрашивай, накормить не получится.

Почему люди выбирают свободные отношения

Считается, что такие отношения — чуть ли не единственный способ сохранить остроту чувств, нежную романтику и новизну ощущений в паре. Но не все из нас готовы на такие эксперименты. Нужны особые предпосылки для выбора в пользу любви без обязательств. Они сконцентрированы вокруг:

личности человека;

его жизненного опыта;

ориентации и восприятия брака;

взглядов, морально-этического порога.

Зачастую в открытых отношениях состоят крайне свободолюбивые мужчины и женщины. С современными взглядами, без предрассудков и социальных табу, комплексов. Могут быть бисексуальны, но необязательно. Они исповедуют полигамность, как форму выражения своей личной свободы, а также высочайшей степени доверия к партнеру.

Еще один фактор, который способствует созданию таких союзов, — дружба. Партнеры готовы идти вместе по жизни, демонстрируют глубокую привязанность, но при этом не хотят ограничивать себя моногамными отношениями. И находят поддержку этого желания друг в друге.

Свободные отношения в психологии

Нет четкого определения, соответствуют ли подобные союзы каким-то нормам. Да и критерии этих норм весьма размыты. Те правила, которые действовали на протяжении веков, постепенно теряют актуальность. Эмансипация уравняла права мужчин и женщин. Теперь взрослые люди слушают больше себя, а не общество, родных.

Психологи считают чуть ли не единственным мерилом нормы — ощущение внутреннего комфорта. Если оно есть, значит человек двигается в правильном направлении.

Ну и важный момент — не путать собственный комфорт с самоощущением личности, которая рядом. Ведь партнеры могут по-разному оценивать сам факт открытого союза. Отсюда и могут возникать трудности.

Разобраться в психологии свободных отношений без частного примера сложно. Потому что форматы взаимодействий отличаются. Например:

партнеры позволяют друг другу заводить случайные связи вне брака;

пара поддерживает серьезные отношения с людьми вне брака;

семьи, где один из партнеров имеет большую степень свободы, чем другой;

отношения без взаимных обязательств — формальные союзы;

гостевые браки с "лицензией на измену" и так далее.

Виды свободных взаимоотношений

Открытые отношения — это не только стабильные союзы и официальные браки. Партнеры могут даже не испытывать сильных чувств, а просто осознают, что время от времени находятся вместе — тогда, когда им этого хочется. И параллельно могут встречаться с другими.

Также это дружба с привилегиями. Длительные отношения друзей, которые в периоды затишья на личном фронте могут заниматься любовью и/или жить какое-то время вместе.

Ну и самый драматический вид открытого союза — когда один из партнеров по состоянию здоровья не может удовлетворить второго. Но при этом осознает его физиологические потребности и нормально относится к их удовлетворению на стороне.

Препятствия на пути к открытым отношениям

Брак, лишенный ревности, претензий и подозрений, выглядит заманчиво. Но почему же свободные отношения между парнем и девушкой даже сейчас — в наши дни — остаются диковинкой? Какие препятствия встретят любимых, которые решили заключить такой нетрадиционный союз?

Самая очевидная трудность — возникновение собственнических чувств. Даже если в какой-то момент люди их не испытывают, то вероятность возникновения ревности в будущем предсказать невозможно. Ведь она считается следствием разных психологических проблем — неуверенности в себе, уязвимости, давления внешних обстоятельств и пр.

Второе препятствие — неправильная оценка параллельных связей. К примеру, если люди готовы мириться со случайными связями своих партнеров, то отношения с примесью нежных чувств они не потерпят. Ведь изначально было оговорено, что допускается только разовый секс на стороне. Но как это можно проконтролировать? Если доверия в паре нет, то подобная проблема может стать поводом пересмотреть установленные ранее правила свободных отношений.

Третье препятствие — отсутствие стабильности. Оно возникает, когда у кого-то из партнеров появляются определенные планы. Например, родить ребенка, переехать в другую страну, купить недвижимость. Мало кто согласится на это, находясь в свободных отношениях. Ведь, как ни крути, их прочность и стабильность гораздо ниже, чем в классических союзах.

Ну и последняя причина, почему открытые отношения обречены на провал, — социальное давление. Иногда мы переоцениваем свою способность противостоять общественному мнению. В некоторых вопросах демонстрируем зрелость и независимость суждений, а в других — можем поддаться давлению со стороны окружения.

Плюсы и минусы свободных отношений

Как бы там ни было, но открытые взаимоотношения в паре — это очень интересно. Это эксперимент, на который могут решиться сильные и азартные личности. Наверняка такой опыт принесет много неочевидных открытий о себе, о людях противоположного пола. Поэтому, если вы раздумываете, стоит ли ввязываться в подобное приключения, оцените все его преимущества и недостатки.

Плюсы свободных отношений

Самое главное преимущество — взвешенный расчет. Пара обсуждает правила и границы, которые нельзя нарушать. Находит компромиссные решения. Залог их выполнения — взаимное доверие.

Отсутствие долга — заманчивая перспектива. Не нужно отчитываться, где ты находишься и с кем видишься. По возвращении домой — никаких претензий и чувства вины. Ссор по этому поводу быть не может.

Не нужно доказывать свою любовь словами и поступками. Если люди вместе — это самое лучшее подтверждение, что им комфортно друг с другом. В отличие от классических пар, они имеют свободу выбора. И выбирают того, кто находится рядом.

Никаких негативных эмоций, ревности, переживаний, комплексов и болезненных накручиваний. Моральный комфорт — наивысшая ценность.

Нет запретного плода. Его никто не запрещает. Хочешь — бери и наслаждайся. Поэтому его ценность лишь условна. Часто пары в свободных отношениях хранят верность друг другу, потому что просто хотят этого.

Минусы свободных отношений

Необходимость четко устанавливать границы и следовать правилам. Такие союзы основаны на доверии, а его надо заслужить. Если вы будете нарушать договоренности, то отношения быстро сойдут на нет.

Готовность разделять понятия любви и секса. Если связующим звеном между партнерами становится секс, то потребность в любви они будут искать на стороне. И наоборот. Если люди любят друг друга, то при открытых отношениях будут искать за пределами брака только секс.

Этот формат взаимоотношений годится для пар, которые давно живут вместе. А для тех, кто совсем мало знает друг друга, — вариант не самый подходящий, потому что предсказать развитие событий невозможно.

Социум осуждает свободные отношения в семье. Надо быть готовыми выслушивать неодобрительные комментарии от всех, кто посвящен в нюансы вашего брака.

Истинной причиной желания состоять в открытых отношениях зачастую является страх ответственности.

Недолговечность подобных союзов — факт. И к этому нужно готовиться изначально. Попытки изменить правила и удержать возле себя партнера противоречат самой концепции независимых взаимоотношений.

Состоять в свободных отношениях — значит, чувствовать себя достаточно ответственным, дисциплинированным и надежным человеком, чтобы заслужить высокую степень доверия от своей половинки. И пусть многие не найдут в таком союзе для себя ни одного плюса. Всё же для остальных это будет приемлемой возможностью реализовать свои желания и мечты. Ведь как писал Пауло Коэльо, "свобода — не в отсутствии обязательств, а в возможности выбирать, перед кем эти обязательства нести".