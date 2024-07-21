Спорт и жара: как превратить вред в пользу

Когда на улице зной, лучше вообще отказаться от тренировки. Но если вы готовы рискнуть — хотя бы следуйте нескольким рекомендациям.

Интенсивные физические нагрузки в жару противопоказаны. Высокая температура воздуха и без них ускоряет кровообращение, учащает сердцебиение и увеличивает потоотделение. А если еще и тренироваться в жару, процессы эти многократно увеличиваются, из-за чего организм испытывает стресс. В общем, от таких тренировок больше вреда, чем пользы.

Но, если все же планируете продолжить физическую активность даже в самые знойные дни, следуйте простым советам.

Не тренируйтесь в жару на открытом воздухе, особенно когда солнце высоко. Иначе получите тепловой или солнечный удар. И даже если защитите голову, от горячего воздуха может возникнуть ощущение сильной усталости, тошнота, слабость, мышечные боли, нарушения сердечного ритма. Лучше тренируйтесь рано утром или поздно вечером.

Летом снижайте привычную нагрузку до минимума, ведь сердце ваше в жару итак работает на износ, не стоит его перегружать. Отдайте предпочтение занятиям на растяжку, йоге, пилатесу, плаванию.

Пейте воду небольшими порциями каждые 15-20 минут во время тренировки. И в целом увеличьте свою дневную норму потребления воды на 500-700 мл.

Перед тренировкой принимайте прохладный душ, он снизит температуру тела и защитит от перегрева.

Для занятий спортом выбирайте свободную одежду из натуральных "дышащих" тканей.

Наносите на кожу солнцезащитный крем даже если тренируетесь рано утром.

И, конечно, прислушивайтесь к себе. Если сегодня из-за жары вы чувствуете себя плохо, отмените все физические активности. Лучше пропустить пару тренировок, а потом нагнать упущенное, чем нанести удар по своему здоровью.