Самый вкусный клубничный торт

Торт "Фрезье"

Масляный бисквит (форма 16 см):

100 г яйца (2 шт.)

20 г желтка (1 шт.)

90 г муки (3,5 ст. л. с горкой)

80 г сахара (3 ст. л. с горкой)

3 г разрыхлителя (1/2 ч. л.)

20 г сливочного масла (1,5 ст. л., 82%)

Приготовьте бисквит.

Включите духовку на 165С, с конвекцией. Взбейте яйца и желток с сахаром. Растопите сливочное масло, добавьте к яйцам, перемешайте. Смешайте муку с разрыхлителем, деликатно вмешайте в общую массу. Затяните дно кольца фольгой, вылейте тесто в форму, отправьте выпекаться на 30-35 минут. Дайте остыть бисквиту, снимите форму. Срежьте верхушку, разрежьте вдоль на 2 части.

Фисташковый заварной крем:

300 мл молока (1,2 стакана*)

60 г желтка (3 шт.)

60 г сахара (2,5 ст. л. с горкой)

40 г фисташковой пасты (1 ст. л.)

15 г муки (0,5 ст. л. с горкой)

15 г кукурузного крахмала (0,5 ст. л.)

20 г сливочного масла (1,5 ст. л.,82%)

6 г желатина + 30 мл воды (1 ч. л. с горкой + 1,5 ст. л.)

150 мл сливок (0,6 стакана, от 30%)

100 г маскарпоне

*Объем стакана - 250 мл

Приготовьте крем.

Залейте желатин водой, дайте набухнуть 10-15 минут. Смешайте желтки с сахаром. Добавьте муку и кукурузный крахмал, перемешайте. Прогрейте молоко до парения, половину добавьте к желткам, перемешайте до однородной консистенции. Верните молоко с желтками в сотейник. При постоянном помешивании доведите до кипения, кипятите 30-40 секунд. Добавьте фисташковую пасту, желатиновую массу, сливочное масло и перемешайте. Накройте пленкой в контакт и поставьте в холодильник на 2-3 часа. Взбейте сливки с маскарпоне до мягких пиков. Взбейте основу для крема, соедините со взбитыми сливками. Перемешайте. Переложите крем в кондитерский мешок с круглой насадкой 10-12 мм.

Ванильный заварной крем (без фисташковой пасты):

300 мл молока (1,2 стакана)

60 г желтка (3 шт.)

80 г сахара (3 ст. л. с горкой)

ваниль или ванильный сахар

15 г муки (0,5 ст. л. с горкой)

15 г кукурузного крахмала (0,5 ст. л.)

40 г сливочного масла (3 ст. л., 82%)

6 г желатина + 30 мл воды (1 ч. л. с горкой + 1,5 ст. л.)

150 мл сливок (0,6 стакана, от 30%)

100 г маскарпоне

Сироп для пропитки:

150 г сахара (6 ст. л. с горкой)

150 мл воды (7,5 ст. л.)

Смешайте сахар с водой, доведите до кипения и охладите.

Дополнительно:

500 г клубники

Соберите торт.

Срежьте у клубники хвостики, каждую ягодку разрежьте пополам. Выложите внутрь кольца диаметром 18 см бордюрную ленту. Выложите по диаметру борта крем, затем положите бисквит. Пропитайте бисквит сиропом. Выложите на бисквит клубнику по диаметру формы – срезом ягод к борту. Закройте кремом пространство между ягодами, разровняйте крем шпателем. Выложите крем на бисквит, сверху в крем погрузите кусочки клубники и снова закройте их кремом, крем разровняйте. Положите сверху второй бисквит, пропитайте его. Заполните пространство между бисквитом и формой кремом. Выложите крем сверху на бисквит, разровняйте. Поставьте торт в холодильник на 2-3 часа.

Швейцарская меренга:

60 г белка (2 шт.)

120 г сахара (0,6 стакана)

щепотка лимонной кислоты

Приготовьте швейцарскую меренгу.

Смешайте белок, сахар и лимонную кислоту. Поставьте смесь на паровую баню, прогрейте, чтобы сахар растворился. Взбейте до стойких пиков. Переложите в кондитерский мешок с насадкой "Лепесток".

Для декора:

клубника

дробленая фисташка

Задекорируйте торт.

Снимите кольцо, сверху выложите меренгу. Задекорируйте половинками клубники и дробленой фисташкой. Снимите бордюрную ленту.

Наслаждайтесь "Клубничником"