Самое вкусное овсяное печенье за 15 минут
Друзья, сегодня мы с вами приготовим самое вкусное овсяное печенье за 15 минут. Это печенье готовится очень легко и быстро, оно мягкое внутри и хрустящее снаружи. Очень вкусно с молоком
Готовьте и наслаждайтесь.
А вы любите овсяное печенье?
Овсяное печенье
100 г овсяных хлопьев (быстрого приготовления) (6,5 ст. л. с горкой)
100 г муки (3 ст. л. с горкой + 1 ч. л. с горкой)
4 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)
соль
корица или ванильный сахар
50 г яиц (1 шт.)
100 г сахара (4 ст. л. с горкой)
80 г сливочного масла (жирностью 82%)
Приготовим овсяное печенье:
Объединяем: муку, овсяные хлопья, разрыхлитель, соль, ваниль или корицу и перебиваем с помощью измельчителя до состояния муки.
Пересыпаем в миску и добавляем сахар, перемешиваем.
Добавляем яйцо и растопленное сливочное масло и снова тщательно перемешиваем.
Вся мука должна увлажниться, готово тесто.
Делим тесто на девять равных частей.
Формируем шарики по 50 г, немного приплющиваем (нам нужна форма шайбы) и выкладываем на противень с пергаментом.
Ставим тесто выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов с конвекцией на 15-16 мин.
Печенье готово. Оставляем его при комнатной температуре охлаждаться и наслаждаться.