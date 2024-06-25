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Самое вкусное овсяное печенье за 15 минут

Лиза ГлинскаяЛиза Глинская

Самое вкусное овсяное печенье за 15 минут
Самое вкусное овсяное печенье за 15 минут

Друзья, сегодня мы с вами приготовим самое вкусное овсяное печенье за 15 минут. Это печенье готовится очень легко и быстро, оно мягкое внутри и хрустящее снаружи. Очень вкусно с молоком

Готовьте и наслаждайтесь.

А вы любите овсяное печенье?

Овсяное печенье

100 г овсяных хлопьев (быстрого приготовления) (6,5 ст. л. с горкой)

100 г муки (3 ст. л. с горкой + 1 ч. л. с горкой)

4 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)

соль

корица или ванильный сахар

50 г яиц (1 шт.)

100 г сахара (4 ст. л. с горкой)

80 г сливочного масла (жирностью 82%)

Приготовим овсяное печенье:

Объединяем: муку, овсяные хлопья, разрыхлитель, соль, ваниль или корицу и перебиваем с помощью измельчителя до состояния муки.

Пересыпаем в миску и добавляем сахар, перемешиваем.

Добавляем яйцо и растопленное сливочное масло и снова тщательно перемешиваем.

Вся мука должна увлажниться, готово тесто.

Делим тесто на девять равных частей.

Формируем шарики по 50 г, немного приплющиваем (нам нужна форма шайбы) и выкладываем на противень с пергаментом.

Ставим тесто выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов с конвекцией на 15-16 мин.

Печенье готово. Оставляем его при комнатной температуре охлаждаться и наслаждаться.

Источник:instagram.com

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