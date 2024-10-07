Рецепт идеального утра

Рассвет – за окном, завтрак – на столе. Это норма этикета правильной гастрокультуры. Переоценить роль утреннего приема пищи очень сложно. Это, по сути, первый шаг в новый день для всего организма.

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Сніданок допомагає зарядитись енергією для майбутнього дня. Не рекомендуємо його пропускати, якщо мрієте гарно себе почувати й тримати у​ формі. Він насичує нас енергією і вмикає організм на весь день. Як результат — хороший настрій і​ висока​ працездатність.

Відмова від сніданку не є економією часу вранці. Бо велика ймовірність, що надолужити цю "економію" потім доведеться перекусами, кволістю, неуважністю, дратівливістю чи похмурим настроєм і швидким відчуттям втоми. Ну і травна з ендокринною системи через роки виставлять свій рахунок за економію на здоров’ї.

Сніданок у ліжко залишимо на вихідні. Але і в будні ранкове вживання їжі може бути смачним, корисним і швидким у приготуванні. Розмаїття рецептів, доступність та асортимент продуктів, наявність сучасних побутових гаджетів на кухні перетворюють приготування сніданку майже на забавку — це як "клац-клац" пальцями у такт улюбленій музиці. Поки готується кава, або закипає вода на чай, жменька поживної смакоти для класного початку дня — вже в тарілці! Не вірите? А дарма.

Що ж їсти?

Головне правило сніданку — він має бути поживним. Солоний або солодкий сніданок — вирішувати вам. Наприклад, "яєчний тост". Звичайна яєчня, або нудний омлет — багатьом уже приїлись. А ось яєчний тост — інша справа. Додайте до нього зелену цибулю, руколу, помідорки й сир, і він заграє на тарілці новими відтінками кольорів і смаків, а ви точно не залишитеся голодними.

Набридли вівсянка з цукатами або гранола з сухофруктами? Спробуйте вівсянку з тунцем, зеленню і томатами у солоному варіанті. Ооо, зовсім інша справа! Додайте до розпареної крупи шматочок-два консервованого тунця у власному соку, кілька маленьких чері й варене яйце. Це ж усього кілька рухів рукою, а як корисно і смачно!

І ось вам на озброєння найулюбленіший сніданок Аніти Луценко — сирники зі сметаною і ягодами. Сирники є одним з найпопулярніших сніданків, оскільки готуються швидко й заряджають енергією на увесь день. А навіть якщо вранці часу обмаль, їх можна напекти напередодні у духовці, а перед подачею просто розігріти на скибочці вершкового масла. Вийде не просто сніданок, а справжній десерт. А для організму — відмінний заряд енергії до обіду. сантиметрами.