Проведете незабываемый вечер: 4 лучшие комедии с Милой Кунис

Мила Кунис покоряет сердца миллионов зрителей по всему миру. В течение долгих лет она сияет на небосводе Голливуда, даря нам незабываемые роли в комедиях, драмах и боевиках.

За плечами этой талантливой актрисы множество образов, каждый из которых запоминается зрителям надолго. Ее героини – это искренние, эмоциональные и немного безумные личности, с которыми невозможно не смеяться, сопереживать и влюбляться.

Сегодня мы предлагаем вам устроить вечер кино с Милой Кунис в главной роли. Выберите одну из комедий с участием этой звезды и насладитесь ее невероятной игрой, искренним смехом и незабываемыми эмоциями. Об этом пишет 24 tv.ua.

"Секс по дружбе"

Этот фильм вышел на экраны еще в 2011 году. Тогда энергичному Джастину Тимберлейку в паре с очаровательной Милой Кунис удалось обычную комедию сделать одним из самых кассовых фильмов года.

В фильме "Секс по дружбе" наша главная героиня – трудолюбивая сотрудница агентства, в последнее время охватывающая желание серьезных романтических отношений. Но все приобретает крутой поворот, когда она встречает волшебного редактора глянцевого журнала. Он – расслабленный парень, не заинтересованный в обязательствах. Да, эти двое решают быть вместе, но только ради секса, секса по дружбе!

"Очень плохие мамочки"

Главная героиня Эми – суперженщина, которая старается найти баланс в своей жизни, ухаживая за детьми, собакой и даже ленивым мужчиной. Посреди всего этого хаоса у нее абсолютно нет времени на себя. Однако встреча с двумя очаровательными женщинами изменит ее жизнь. Да, она познакомилась с Карлой, веселой матерью-одиночкой, и Кики, симпатичной домохозяйкой. Вместе эти три безудержных леди вырываются из повседневности и погружаются в приключения в стиле Вегаса, но с девичьим привкусом. Поэтому приготовьтесь к веселым и беззаботным развлечениям, когда героини сотрясут свою жизнь.

"Шпион, который меня бросил"

Главная героиня Одри попала в неприятное положение. Представьте, что вас бросили смс-кой перед днем рождения. Да – это скверное чувство, которое пропускает сквозь себя главная героиня. Однако девушке повезло, ведь ее лучшая подруга Морган готова поднять ей настроение и позаботиться о том, чтобы они справились со всеми происшествиями, которые случятся на их пути. Неожиданно оказывается, что бывший парень Одри – агент ЦРУ, и девушки оказываются в эпицентре увлекательной правительственной операции.

Да, их ждут как погони, так и перестрелки. И, возможно, девушки не самый подготовленный дуэт, но им удается уклоняться от опасности. Удастся ли им пройти все круги испытаний до конца?

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"В пролете"

"В пролете" – отличная романтическая комедия. Здесь Мила Кунис играет администратору отеля, помогающего персонажу Джейсона Сигела забыть о Саре Маршалл — его бывшей девушке-кинозвезде.

По сюжету музыкант Питер 5 лет встречался с красавицей Сарой. Однако девушка приняла решение разорвать их многолетние отношения. Можно было бы сказать, что Питер это легко воспринял, но этот период был одним из самых ужасных в его жизни. Чтобы хоть как-то отвлечься, он отправляется на отдых в океан. Но там его ждет худший сон, ведь Сара и ее новоиспеченный бойфренд отдыхают в той же гостинице, где остановился и он. Более того, они даже живут в комнатах по-соседству. Именно здесь на помощь главному герою приходит администратор Рейчел. И, кто знает, может, эта встреча изменит всю ситуацию для Питера к лучшему.

Напомним, мы уже писали о трех фильмах, которые стоит посмотреть, если тяжело на душе.

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