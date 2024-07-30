Признаки того, что пора налаживать отношения в семье

Дом — это место, где мы наполняемся энергией. Может что-то не ладиться на работе, посторонние люди портить настроение, но дома тебя напоят чаем, согреют, поддержат и на душе вновь станет спокойно. В хорошей семье люди заботятся друг о друге. Это одна из главных причин, по которой мы вступаем в отношения: чувствовать поддержку, тепло, любовь.

Если проблема вовне, её можно уладить при помощи зонта или ещё каких-нибудь инструментов. А что делать, если проблема застряла между "я" и "ты"? Если ухудшились отношения между мужем и женой и погода в доме портится, назревают грозовые скандалы и осадки в виде слёз?

Как наладить отношения в таком случае?

Признаки, что пора налаживать отношения в семье

Бывает так, что мы не замечаем проблем в семье. Есть ощущение, что что-то идёт не так, но конкретно сформулировать проблему не выходит. Прочитайте признаки отношений, которые нуждаются в улучшении. Признаки могут проявляться как у одного, так и у обоих партнёров.

Желание переделать любимого человека. Партнёр постоянно недоволен характером и поведением другого.

Партнёр постоянно недоволен характером и поведением другого. Частые обиды. Партнёр предпочитает дуть щёки, губы и нервно хлопать дверью, вместо того, чтобы сказать, что ему не нравится.

Партнёр предпочитает дуть щёки, губы и нервно хлопать дверью, вместо того, чтобы сказать, что ему не нравится. Ложь. По разным причинам супруг врёт или скрывает какие-то неудобные факты.

По разным причинам супруг врёт или скрывает какие-то неудобные факты. Холод в отношении. Пара меньше времени проводит вместе, меньше общается. Люди не делятся друг с другом переживаниями, не советуются о принятии важных решений.

Оскорбление на публике. Стоит задуматься ещё тогда, когда оскорбления звучат в стенах дома, но когда они переносятся на публику — это тревожный знак.

Стоит задуматься ещё тогда, когда оскорбления звучат в стенах дома, но когда они переносятся на публику — это тревожный знак. Проблемы в постели. Супруг отказывает в сексе или выражает недовольство им.

Супруг отказывает в сексе или выражает недовольство им. Ссоры из-за денег. Один упрекает другого в лишних тратах или бездумно спускает семейный бюджет..

Один упрекает другого в лишних тратах или бездумно спускает семейный бюджет.. Не хочется домой. Когда есть желание проводить время где угодно, лишь бы не дома, с партнёром.

Когда есть желание проводить время где угодно, лишь бы не дома, с партнёром. Не хочется делиться секретами. До свадьбы было легко "выложить" всё, что на душе, а сейчас ничего не хочется рассказывать.

Советы, которые помогут наладить отношения с мужем

Тех, кто нашёл себя в этих признаках, чаще всего интересует, как исправить ситуацию и сохранить семью. Ниже приведены советы и упражнения для того, чтобы наладить отношения с мужем.

Будьте внимательнее к мужу. Поговорите с ним о его желаниях. Какие планы у него на жизнь, мечты. Возможно, вы не уделили этому достаточно внимания в начале отношений. Например, присматриваете ползунки для будущего малыша и уверены, что муж разделит ваше желание иметь детей. А он ещё не готов, потому что хочет сначала построить дом для семьи. Важно знать, чего хочет каждый и обсуждать это. Искать решения, при которых обоим будет комфортно. Уделяйте внимание интимным отношениям. Секс это важная составляющая ваших отношений. Если вы или муж избегаете близости, нужно не стесняться обсудить причины. Например, муж не хочет секса, потому что что устал или перенервничал на работе, а вам кажется, что больше не привлекаете его. Если не поговорить об этом открыто, затаённая обида может стать причиной ссоры. Также, не стыдитесь говорить о желаниях и пробовать что-то новое. Избегайте грубости. Высказывать недовольства нужно, но без агрессии. В этом вам поможет книга Маршалла Розенберга "Язык жизни. Ненасильственное общение". Автор обучает слышать и понимать других и ясно доносить свои мысли собеседнику, не переходя на крик и грубости. Говорите о своих желаниях прямо. Этим правилом можно пренебрегать только в случаях, когда ваш муж телепат и никогда не ошибается, читая ваши мысли. В других ситуациях рекомендовано говорить о желаниях прямо. Верните романтику в отношения. Говорите любимому комплименты. Ведь вы когда-то его полюбили за какие-то качества. Вряд ли он их растерял за время брака, скорее, вы привыкли и перестали считать эти качества чем-то особенным. Также, психологи рекомендуют ходить на свидания, как в первое время знакомства. Постарайтесь выделить время для похода в кино или ресторан, это поможет улучшить отношения с мужем. Поговорите о деньгах. Если ссоры на финансовую темы регулярны, этот вопрос нужно решать. Когда проблема в том, что денег мало, не обвиняйте мужа в нехватке каких-то качеств для их зарабатывания. Попробуйте найти способы, как исправить ситуацию. Например, начните откладывать на курсы повышения квалификации для него. Временно бюджет станет ещё меньше, зато вложитесь в перспективу. Если проблема в том, что деньги утекают непонятно куда, ведите учёт расходов. Можно использовать специальные программы для смартфона или записывать расходы в блокнот. Психолог и психотерапевт Дагмар Кумбиер предлагает специальные упражнения для пар, которые переживают трудности в отношениях. Эти упражнения помогают лучше понимать свои чувства и чувства партнёра, а также не доводить конфликт до криков и битья посуды. Наблюдайте за собой. Упражнение для разогрева. Всех что-то раздражает: незакрытый тюбик с зубной пастой, неопущенная крышка унитаза, грязная чашка, забытая у компьютера. Дагмар предлагает посмотреть внимательнее, в какое именно время это раздражает. Возможно, по утрам, когда все бегут по делам и спешат. Или это происходит под конец выходных, когда вы думаете о начале рабочей недели и немного напряжены? Она говорит о том, что на самом деле, нам не так претят эти грязные чашки и муж вообще, мы взрываемся из-за напряжения, которое в нас накопилось. Научитесь фиксировать те моменты, когда раздражены. В будущем это поможет вовремя пресекать проявления раздражения. Найдите причину злости. Представьте типичную ссору с партнёром. Подумайте о том, что именно вас раздражает в этот момент. Чаще всего это ощущение, что вас недооценивают, не воспринимают всерьёз, используют. Запишите свои наблюдения в двух-трёх предложениях. Теперь подумайте о том, правда ли муж виноват в том, что вы так себя ощущаете. Если он ни при чём, а злость всё ещё есть, значит, нужно продолжать спрашивать себя о её причинах. Возможно, такие ситуации уже были до отношений с ним, вспомните. Придумайте стоп-слово. В семейном споре есть точка кипения, когда от простых аргументов происходит переход к упрёкам и оскорблениям. Если вы долго в браке, то, вероятно, знаете это мгновение. Если ещё нет, пронаблюдайте зарождение момента, когда поезд сходит с рельсов. Когда научитесь чувствовать этот момент, говорите стоп-слово. Любое, хоть "варёный кальмар", только заранее обсудите его с мужем. Слово будет означать, что спор окончен и вы не хотите скандала. Главное, что нужно понять: прекращение спора в миг, когда он перерастает в агрессию, это проявление силы, а не слабости. Выслушайте любимого. Позвольте мужу выговориться. Пусть расскажет всё, что ему не нравится. Приготовьте жилетку поплотнее и станьте ему другом, которому можно рассказать о наболевшем. Слушайте как друг, наблюдатель со стороны. Старайтесь не цепляться за слова и критиковать, а войти в положение и понять. Высказывайте претензии постепенно. Во время ссоры хочется вывалить всё сразу. Дагмар рекомендует начать с того, что беспокоит больше всего. Сформулируйте это в послание. Например: "Я хочу, чтобы ты помогал мне мыть посуду". Если послание сразу не принято, можно повторить, слегка дополнив версию: "Я понимаю, что ты устаёшь после работы, но мой посуду хотя бы после завтрака". Немного позже выскажите следующее пожелание. Примите особенности мужа. Если ваш муж замкнутый, жадный, неряшливый или педантичный − он не изменится по щелчку пальцами. Попробуйте его принять его таким, каким полюбили. При этом, помогайте ему постепенно меняться в лучшую сторону. Придумайте ритуал примирения. Во время ссоры между мужем и женой образуется барьер. Вы отстраняетесь друг от друга и даже если было сказано стоп-слово и конфликт не доведен до скандала, всё равно веет холодом. Придумайте ритуал завершения ссоры, чтобы наладить отношения в семье. Это могут быть крепкие объятия, чаепитие, просмотр фильма или секс.

Погода в доме зависит от вас обоих. Чтоб всё было хорошо, вам желательно:

Быть более внимательной к своим эмоциям и чувствам мужа.

Спокойно озвучивать проблему и находить её решение вместе.

Помнить, за что вы его полюбили.

Принимать его особенности.

Любить, благодарить, прощать, заботиться.

Как только вы научитесь следовать этим пунктам, тучи начнут расходиться и в отношениях станет солнечно, тепло и уютно.