Привлечены конфликты и несчастья: какие предметы нельзя носить в карманах
С давних времен люди верили в разные приметы и предрассудки, связанные с повседневной жизнью. Некоторые из них касаются того, что можно, а чего нельзя носить в карманах.
Об этом пишет РадиоТрек. Важно отметить, что эти приметы и предрассудки не имеют научной основы. Их можно рассматривать как интересную часть народной культуры, но не следует воспринимать их всерьез и изменять свою жизнь на основе этих верований.
Читайте также: Эти предметы на кухне привлекают в дом обилие
1. Острые предметы:
- Ношение в кармане ножей, шпилек и других острых предметов может, согласно народным приметам, привести к конфликтам, ссорам и опасным ситуациям.
2. Грязные предметы:
- Грязные вещи, тряпки, салфетки и другие подобные предметы в карманах якобы притягивают неудачи и невзгоды.
3. Разбитые вещи:
- Разбитые или сломанные предметы, такие как зеркала, часы, телефоны считаются символами беды и неудач. Ношение их в карманах может привести к проблемам в жизни.
4. Билеты и чеки:
- Хранение в кармане билетов на транспорт, чеков из магазинов и других подобных бумаг может, согласно приметам, привести к финансовым потерям и другим проблемам.
5. Деньги:
- Деньги любят уважение и порядок. Ношение их в карманах, бросание на пол, небрежное отношение якобы может привести к потере богатства и удачи.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие предметы в доме притягивают деньги и достаток.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!