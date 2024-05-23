Подчеркнут красоту цветов: какие растения лучше сажать у роз

Роза – королева сада, но и привередливая дама. Ее окружение нуждается в тщательном подборе, ведь не все растения одинаково хорошо влияют на этот нежный цветок.

Следуя этим простым правилам, вы сможете создать гармоничный розарий, радующий вас пышным цветением и приятным ароматом в течение всего сезона. Об этом пишет zaxid.net.

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Общие правила подбора соседей:

Схожие условия выращивания: Сочетайте розы с растениями, которые имеют схожие потребности в солнечном свете, поливе, почве и удобрениях.

Сочетайте розы с растениями, которые имеют схожие потребности в солнечном свете, поливе, почве и удобрениях. Отсутствие агрессии: Избегайте соседства с быстро разрастающимися растениями, которые могут заглушить розы.

Устойчивость к болезням: Не сажайте рядом роз культуры, подверженные тем же заболеваниям.

Не сажайте рядом роз культуры, подверженные тем же заболеваниям. Гармония цветов и форм: Подбирайте компаньонов, дополняющих розы по цвету, размеру и фактуре листьев.

Подробнее о каждом принципе:

1. Похожие условия выращивания:

Розы любят солнце: Не сажайте рядом с ними тенелюбивые растения, например, хосты.

Не сажайте рядом с ними тенелюбивые растения, например, хосты. Влаголюбивые розы: Не совмещайте их с засухоустойчивыми культурами, как лаванда.

Не совмещайте их с засухоустойчивыми культурами, как лаванда. Кислый грунт: Некоторые розы нуждаются в кислой почве. Избегайте соседства с растениями, которые его нейтрализуют.

2. Отсутствие злости:

Цветочные агрессоры: Не сажайте рядом с розами пышные цветы, которые "перетягивают" на себя внимание.

Не сажайте рядом с розами пышные цветы, которые "перетягивают" на себя внимание. Быстрорастущие соседи: Ограничьте рост таких растений, как кошачья мята, душица, манжетка.

3. Устойчивость к болезням:

Совместные болезни: Не сажайте рядом с розами культуры, подверженные тем же грибковым заболеваниям.

4. Гармония цветов и форм:

Однотонные композиции: Подбирайте розы и соседей с цветами схожих оттенков.

Подбирайте розы и соседей с цветами схожих оттенков. Контрастные сочетания: Создайте яркие акценты с помощью контрастного цвета.

Создайте яркие акценты с помощью контрастного цвета. Разнообразие форм: Дополните розы растениями с разной формой листьев и цветов.

Идеальные соседи для роз:

Хвойные: Ель, туя, можжевельник создадут великолепный фон для роз.

Ель, туя, можжевельник создадут великолепный фон для роз. Декоративные кустарники: Ива, лох, пузыреплодник, спирея, барбарис, дерн, хохол.

Многолетники: Дельфиниум, тысячелистник, гипсофила, астильба, герань, лаванда, буквица, кореопсис, шалфей, вероника, ирис.

Дельфиниум, тысячелистник, гипсофила, астильба, герань, лаванда, буквица, кореопсис, шалфей, вероника, ирис. Почвопокровные: Барвинок, тимьян, ивняк, очитки.

Барвинок, тимьян, ивняк, очитки. Пряные травы: Мята, лаванда, чабрец, кошачья мята.

Важно:

Не сажайте розы слишком близко друг к другу.

Обеспечьте хороший дренаж и регулярный полив.

Своевременно удаляйте сорняки и больные растения.

Напомним, ранее UAportal рассказывал о распространенных ошибках садоводов, из-за которых не цветут розы.

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