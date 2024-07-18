Почему во время тренировок болит в боку и что с этим делать

Проводя тренировки я иногда слышу жалобы на боль в боку во время занятия. Поэтому сегодня хочу объяснить причину происхождения этой боли и методы борьбы с ней.

Основных причин болей в боку две.

ПЕРВАЯ связана с недостаточным разминочным процессом и резким перенапряжением. Физиологически это объясняется так: когда вы находитесь в состоянии покоя, определенная часть крови не циркулирует и составляет резерв, а основная масса циркулирующей крови сосредоточена в брюшной и грудной полостях. При физической нагрузке в организме происходит перераспределение кровотока в пользу работающих мышц. Но если мышцы начинают работать сразу же, то вегетативным функциям, которые обеспечивают их работу (дыхание и кровообращение), требуется для врабатывания несколько минут. Если мы начинаем быстро двигаться без предварительной разминки, кровь из резерва поступает в кровоток, но она не успевает быстро оттекать от органов брюшной полости. Печень (если болит в правом боку) и селезенка (если болит в левом боку) переполняются кровью, увеличиваются в размерах и начинают давить на свои оболочки (капсулы), пронизанные нервными окончаниями - они-то и дают сигнал в виде колющей боли.

ВТОРАЯ причина появления боли в боку (именно с правой стороны) связана с режимом питания: она может появиться, если вы начинаете тренировку практически сразу после еды. Объяснение боли то же - перерастяжение капсулы печени. Ведь печень участвует в переваривании пищи, и если пища поступила в пищеварительный тракт, ее сосуды расширяются; расширяются также желчные протоки - по ним начинает поступать в кишечник желчь.

Чтобы избежать появления боли во время тренировки и не испортить себе тем самым весь тренировочный процесс придерживайтесь таких основных правил:

1) Не пренебрегайте разминкой. Каждое занятие должно начинаться с разогревающих упражнений, которые позволят постепенно включить в циркуляцию всю кровь и исключат переполнение ею внутренних органов.

2) Время между едой и тренировкой не должно быть меньше двух часов. Также не пейте много жидкости.

3) Желательно, чтобы тренировки проходили без перенапряжения, а еще лучше – "в удовольствие", в приятном темпе. Особенно это важно на начальном этапе.

4) Чтобы не было застоя крови во внутренних органах, нужно, чтобы дыхание было достаточно глубоким. Этим увеличивается амплитуда работы диафрагмы и улучшается ток крови к сердцу.

Ну, а если боли избежать не удалось, то нужно уменьшить нагрузку и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов.

Глубокое дыхание позволяет ускорить отток крови от внутренних органов (в том числе от печени и селезенки) и нормализовать кровообращение. Еще полезно как можно глубже втянуть живот. Таким образом, вы проводите массаж печени - при втягивании живота диафрагма прижимает печень к позвоночнику и выдавливает из нее кровь. Когда перерастяжение капсулы печени или селезенки прекратится, боль пройдет.

Так что тренируйтесь с умом и пользой для тела!