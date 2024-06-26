Почему трудно самому избавиться от психологических травм

Травматический опыт может оказывать глубокое влияние на нашу жизнь, приносить эмоциональную боль и сложности в отношениях, нарушать поведение. Терапия травмы – мощный инструмент, который помогает людям справиться с негативными последствиями травмирующих событий и вернуть контроль над своей жизнью.

Далее текст на языке оригинала

Основна мета терапії травми:

Усунення душевного розколу: травма часто призводить до роз’єднання між різними частинами нашого "Я". Терапія допомагає об’єднати ці частини, створити цілісне та згуртоване відчуття себе.

Набуття опори в самому собі: травма може змусити людину відчувати себе безпорадною та залежною від інших. Терапія допомагає відновити внутрішню силу та впевненість, дає можливість повірити в себе.

Головна мета терапії травми полягає в тому, щоб допомогти людям:

Обійти психологічні захисти, які "Я, яке виживає", створило для захисту від болю.

З’єднатися з травматичним досвідом, дослідити емоції та спогади, які вас травмували.

Інтегрувати травму в свою історію життя, щоб вона більше не мала влади.

Розвинути стійкість та навички подолання труднощів.

Відновити відчуття себе, самоцінність та зв’язок зі світом.

Коли ви звільнитеся від травми, вона більше не матиме влади над вами, ви не будете постійно повторювати схожі реакції. Наприклад, при розриві стосунків замість страху самотності ви будете відчувати смуток чи печаль, але водночас матимете чітке усвідомлення: "Я маю себе", "Мене неможливо покинути", "Я можу опиратися на себе", "Я ціную себе".

Пам’ятайте, що терапія травми — це процес, який потребує часу та зусиль.

Якщо ви пережили події, які вас травмували, звернення за допомогою до кваліфікованого фахівця може стати першим кроком на шляху до зцілення та повноцінного життя.