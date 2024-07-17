Почему не стоит пить овсяное молоко

Да. Я долго собиралась. О овсяном молоке.

Вы на меня сейчас обидитесь, но я берегу ваш углеводный обмен. И да, я знаю что этовкусно я и не имеет реакций, как коровье.

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Цитую саму себе ж на консультаціях: 1) ви п’єте шліфовану кашу 2) неймовірно підвищуєте рівень цукру в крові.

Навіть якщо в молоко не додають сам цукор як інгредієнт, використовують замінники, частіше мальтозу, різновид цукру. Чи цукрозамінники, що теж не ок для мікробіоти.

Але навіть соло вівсяні пластівці та "молоко" мають досить високий глікемічний індекс (ГІ) - близько 69-70. Це число є показником того, наскільки швидко їжа підвищує рівень цукру в крові. Це шкала від 0 до 100, де чистій глюкозі присвоюється 100. Чим вище число ГІ, тим більше їжа потенційно може підвищити рівень глюкози.

Для порівняння, 1% звичайного тваринного молока має ГІ 27.

Якщо вівсяне молоко споживати з їжею, типу після сніданку, що містить клітковину, білок або жир, пити як десерт, будь-яке підвищення рівня цукру в крові сповільнюватиметься цими іншими поживними речовинами. Шкоду цукровому обміну ви робите тільки тоді, коли капучіно на вівсяному є снеком, напоєм між прийманням їжі.

Разом зі збалансованим сніданком, омлетом або тостом з авокадо, - не варто турбуватися.

До чого можна придовбатись ще — олія.

Її додають, щоб забезпечити оксамитову текстуру, як емульгатор, запобігать розшаруванню молока в каві.

Звичайно, рафіновану гідрогенізовану дезодорованну. При споживанні в супермалих кількостях, не є шкідливою. Кількість (часто ріпакової) олії в вівсяному мала, але якщо дома ще є рафінована олія для смаження, маргариновий круасан тощо, ендотелій ваших судин буде травмований. Варикоз, геморой, уважніше.

Глобально ж вівсяне молоко — це оброблена їжа, процесована. Перероблені харчові продукти з довгим життям на полиці – те, що треба обмежити у раціоні загалом.

Якщо після їжі, нечасто - пийте, якщо нон стоп, між їжею, якщо в вас є питання ваги, інсуліну, СПКЯ/полікістоз, хронічні гастрити, інші запалення, питання до рівнів енергії, висипок на шкірі - ну не пийте ви ту шліфовану кашу, це чистий крохмаль. Вважайте рідкий цукор і без додавання цукру. Навчіться поважати каву в чистому вигляді)