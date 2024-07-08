Обратите внимание на 9 признаков: как проверить, подходит ли ваш партнер для брака

Построить прочные и длительные отношения – это мечта многих. Но как понять, подходит ли вам человек, с которым вы встречаетесь.

Психологи назвали 9 признаков, которые помогут вам в этом. Эти признаки не на 100 процентов указывают на полную совместимость, но могут помочь "найти идеальную пару", пишет The Independent.

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1. Умение идти на компромисс: Здоровое партнерство основывается на взаимоуважении и умении договариваться. Если вы легко находите общий язык, даже если ваши мысли отличаются, это свидетельствует, что вы подходите друг другу.

2. Поддержка и эмоциональная стойкость: Ваш партнер должен быть не только вашим любимым, но и другом, всегда готовым выслушать, поддержать и помочь. Он верит в вас, вдохновляет и заставляет себя чувствовать ценным.

3. Внимательное отношение: Партнер, который вас ценит, будет внимательно слушать, не перебивая, и интересоваться вашей жизнью. Он будет помнить важные для вас мелочи и пытаться сделать вас счастливыми.

4. Похожие ценности: Необязательно иметь совершенно одинаковые увлечения, но важно, чтобы ваши жизненные цели и мировоззрение совпадали. Это даст вам крепкий фундамент для общего будущего.

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5. Умение вести здоровые дискуссии: Споры – это неотделимая часть любых отношений. Важно не только спорить, но и делать это с уважением к мнению друг друга. Вы должны уметь выражать свое мнение, не оскорбляя партнера.

6. Открытость и искренность: С правильным человеком вы будете чувствовать себя свободно и комфортно, чтобы делиться своими мыслями, чувствами и мечтами. Не бойтесь быть собой и раскрывать душу.

7. Внимание к деталям: Замечайте, как ваш партнер относится к вам. Ценит ваше время, дарит маленькие знаки внимания, делает приятные сюрпризы? Это свидетельствует, что он искренне заботится о вас.

8. Одобрение близких: Если ваши друзья и семья одобряют ваш выбор, это хороший знак. Они видят, как вы счастливы вместе, и искренне радуются вам.

9. Приятные мелочи: Не забывайте о важности маленьких жестов. Это может быть чашка кофе по утрам, записка с нежными словами или неожиданный подарок. Такие знаки внимания делают ваши отношения более теплыми и прочными.

Раньше психологи назвали восемь признаков того, что у вас счастливые и стабильные отношения.

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