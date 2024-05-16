Что умолчивали в СССР о Брестской крепости: вы этого не знали

Каждый год с завидным постоянством наблюдаю, как к 9 мая всеразличные поклонники СССР и сталинисты постят картинки с Брестской крепостью — но при этом даже не знают, сколько дней там шли бои в 1941 году, и что собственно в июне 1941 года началась далеко не первая оборона Брестской крепости на протяжении Второй мировой войны.

Это очень типично для архаичного, советско-зашоренного мировоззрения — выдёргивать из контекста только те факты, которые укладываются в советскую мифологию и напрочь не замечать всего, что в неё не укладывается — и я неоднократно ловил на этом любителей СССР. Рассказываешь им неудобные исторические факты о том или ином событии — как они тут же убегают в кусты, прячутся там, и через некоторое время снова начинают выкрикивать оттуда свои мифы.

В сегодняшнем посте я расскажу вам те факты о Брестской крепости, о которых умалчивала советская и продолжает умалчивать (либо деликатно обходить) современная российская историография. Однако об этих фактах знать нужно — мы живём в XXI веке, в котором не должно быть места какому-то "идеологически верному" видению истории — мы просто должны знать правду.

Форпост царских карателей.

Для начала давайте разберёмся — а почему вообще появилась Брестская крепость? Советская историография рассказывала сказки о каком-то там "форпосте на западных рубежах Империи", но правда заключается в том, что в 1830-х годах в районе Бреста никаких западных рубежей не было — в состав Российской Империи уже много лет входило Царство Польское, и западная граница Российской Империи простиралась на много сотен километров западнее Бреста.

Почему же крепость построили именно там и именно тогда? В 1830-1831 годах на территории Польши и Беларуси вспыхнуло освободительное белорусско-польское восстание, направленное против царизма. Лозунгом восстания был "За нашу и вашу свободу" — позже эти слова поднимали на своих знамёнах повстанцы Калиновского. Восстание было кровавым образом подавлено царизмом — повстанцы потеряли 40 тысяч человек убитыми, что составляло почти треть всех восставших. После поражения восстания начались царские репрессии на землях Польши и Беларуси — примерно похожие на те, что делали советские войска после подавления Тамбовского восстания.

Именно тогда и появилась Брестская крепость — в те годы это был, фактически, форпост и гарнизон царских карательных войск, который следил за "порядком на вновь присоединённых землях". А в бывшем здании Бригитского монастыря, который был на территории крепости — была организована тюрьма для "врагов царизма" — в которой позе содержались повстанцы Калиновского и участники подпольных организаций конца XIX века. Можете сами представить, какой образ и какая репутация была у крепости в те годы среди местного населения.

Забытые защитники.

Создатели советских мифов о войне рассказывают сказки о "последнем мирном дне в Бресте 21 июня 1941 года" — но на самом деле 22 июня началась уже вторая оборона Брестской крепости — первая оборна крепости от нацистов началась 2 сентября 1939 года — когда крепость впервые подверглась немецким бомбардировкам. На крепость наступал 19-й моторизованный корпус Гудериана — 77 танков попытались взять крепость сходу, но были героически отбиты польской пехотой при поддержке 12 танков "Рено FT" (все они были подбиты немцами).

Всего до 17 сентября 1939 года защитники крепости из польской армии отбили 7 крупных немецких атак — потеряв до 40% личного состава. Гарнизон Плисовского, коменданта крепости — начал отходить из крепости 17 сентября. Позже Плисовского взяли в плен советские части НКВД и расстреляли в апреле 1940 года — так как в то время СССР и нацистская Германия ещё были союзниками.

После 17 сентября в крепости остались только добровольцы — которые стойко сражались и не сдавали крепость немцам. Посте того, как 17 сентября в город вошли советские части и провели с немцами совместный парад — крепость начали штурмовать уже войска СССР. В ночь с 26 на 27 сентября последние защитники крепости стали её покидать — позже почти все они закончили свои дни в советском ГУЛАГе или были расстреляны в Катынском лесу.

Что интересно — в 1939 году крепость обороняли в основном белорусы — потому что вооружённые силы Армии Польской формировались по территориальному принципу — но в СССР эта первая героическая оборона Брестской крепости от нацистов была полностью забыта, так как не укладывалась в мифы о "Великой Отечественной войне".

Кстати, хороший вопрос всем фантам совка — считается ли ветераном "Великой Отечественной войны" белорус, который в 1939 году героически оборонял Брестскую крепость сперва от танковых орд Гудериана, а потом и от советских войск?

Совместный парад.

22 сентября 1939 года, когда остатки первых героических защитников Брестской крепости ещё оборонялись от немецких и советских войск — в Бресте был проведён совместный парад РККИ и Вермахта в честь создания границы между новыми мировыми империями — нацистской Германией и СССР, которые начали делить между собой Европу.

Эта история сейчас стыдливо замалчивается любителями СССР — которые очень не хотят признавать тот факт, что СССР вступил во Вторую Мировую войну вовсе не величественно и не по-отечески 22 июня 1941 года, а намного раньше. Либо, признав этот факт, любители СССР начинают выступать в комментариях, что это был вовсе не парад и выкрикивают цитаты комбрига Кривошеина: "В 16 часов части вашего корпуса в походной колонне, со штандартами впереди, покидают город, мои части, также в походной колонне, вступают в город, останавливаются на улицах, где проходят немецкие полки, и своими знаменами салютуют проходящим частям. Оркестры исполняют военные марши". А что это такое, если не парад?

В общем, все эти вещи тоже замалчивались и продолжают замалчиваться — потому что один престарелый дед небольшого размера наметил себе роль нового "собирателя земель".

Что в Брестской крепости делало НКВД?

Ещё один крайне неудобный факт для всех любителей СССР — это то, что одними из защитников крепости были части НКВД, а именно 132-й конвойный батальон. Этот факт ранее замалчивался, а сейчас сталинисты и читатели книг про "попаданцев" изобрели новую тактику — постят фотки НКВД-шников и покрикивают о том, какие они хорошие, раз обороняли Брестскую крепость.

В этом вопросе интереснее другое — а что вообще делали войска НКВД в Брестской крепости в 1941 году? Основная задача конвойного батальона — охрана узников — которые сидели в камерах всё тех же Бригиток (бывшего монастыря на территори крепости), что и в царские времена. Содержали в Бригитках, в основном, смертников — тех узников из числа "польских и белорусских националистов", которых советская власть приказала уничтожить. История о тюрьме НКВД внутри крепости не укладывалась в официальную советскую историографию — и монастырь Бригиток на территории крепости взорвали в 1955 году. Словно его и не было никогда.

Такие дела.

Кстати, отчасти именно поэтому в России до сих пор (аж до 2050 года) засекречены все архивы Второй Мировой войны — из них можно ещё множество удивительных историй, которые не стыкуются с пропагандистскими россказнями. Но тогда властям будет всё сложнее рассказывать сказки о "Великой Отечественной войне" — победа в которой, как известно, стала самым большим личным достижением Владимира Владимировича.

Такие дела.